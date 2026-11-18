i Gehaltstabelle: So viel verdienen Bürgermeister in Österreich wirklich iStock; Gemeindebund Über 11.000 € möglich So viel verdienen Bürgermeister in Österreich wirklich Von 4.035 bis über 10.000 Euro: Die Gehälter der Bürgermeister unterscheiden sich deutlich. Gemeindebund-Chef Pressl verteidigt die Bezüge. Von Niederösterreich Heute 18.11.2026, 14:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wie viel sollen Bürgermeister verdienen? Ein Vorstoß von NEOS-Staatssekretär Sepp Schellhorn zur Vereinheitlichung der Bürgermeistergehälter sorgt für Diskussionen. Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl zeigt sich grundsätzlich offen für einheitliche Regeln, warnt aber davor, die Bezüge nach unten anzugleichen. Ein Vergleich der Bürgermeistergehälter in Österreich zeigt, wie groß die Unterschiede zwischen den Bundesländern tatsächlich sind.

Über 10.000 Euro für Bürgermeister in NÖ

In Niederösterreich erhält ein Bürgermeister einer Gemeinde mit bis zu 1.000 Einwohnern monatlich 4.035,34 Euro brutto. Bei 1.001 bis 2.000 Einwohnern sind es 4.707,89 Euro, bei 5.001 bis 10.000 Einwohnern bereits 6.837,65 Euro.

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In Gemeinden mit 10.001 bis 15.000 Einwohnern steigt der Bezug auf 8.070,67 Euro. Bei mehr als 20.000 Einwohnern sind es schließlich 10.200,44 Euro brutto im Monat. Das geht aus einer österreichweiten Vergleichstabelle mit Stand Juli 2026 hervor. Statutarstädte sind darin nicht berücksichtigt.

Große Unterschiede zwischen Bundesländern

Besonders auffällig sind die Unterschiede bei kleinen Gemeinden. Während ein Bürgermeister im Burgenland bei bis zu 500 Einwohnern 3.229,70 Euro brutto erhält, sind es in Niederösterreich 4.035,34 Euro. In Oberösterreich liegt der Bezug bei 4.335,50 Euro, in Salzburg sogar bei 6.103,90 Euro.

Auch bei größeren Gemeinden gibt es deutliche Unterschiede: Bei mehr als 20.000 Einwohnern erhalten Bürgermeister in Niederösterreich 10.200,44 Euro, in Oberösterreich 11.504 Euro und in der Steiermark 11.052,60 Euro. Im Burgenland sind es laut Tabelle 6.297,60 Euro, wobei für Eisenstadt eine eigene Regelung gilt.

Bürgermeisterbezüge Gemeindebund

Die Tabelle zeigt außerdem: In Niederösterreich, Kärnten und Salzburg gab es 2026 eine Nulllohnrunde. Die Bezüge in Oberösterreich und der Steiermark wurden hingegen mit 1. Juli 2026 angepasst.

Pressl: "Verantwortung ist weit mehr als eine politische"

Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl verteidigt die Bezahlung der Ortschefs. "Wer über die Bezahlung von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern spricht, muss zuerst über deren Verantwortung sprechen", betont er.

Bürgermeister seien nicht nur politische Vertreter, sondern auch für die Gemeindeverwaltung, Mitarbeiter und Millionenbudgets verantwortlich. Dazu kämen Aufgaben von der Wasserversorgung über die Kinderbetreuung bis zur Infrastruktur. Unter bestimmten Voraussetzungen bestehe sogar eine persönliche Haftung.

Gemeindebund-Präsident Pressl am Gemeindetag Erich Marschik

Viele Bürgermeister seien für ihre Bürger praktisch rund um die Uhr erreichbar. Zudem lasse sich die Verantwortung nicht allein an der Einwohnerzahl messen. Eine Tourismusgemeinde mit 2.000 Einwohnern müsse beispielsweise während der Saison Infrastruktur für 10.000 Menschen bereitstellen.

"Niedrigste Bezüge nicht zum Maßstab machen"

Eine österreichweite Vereinheitlichung lehnt Pressl nicht grundsätzlich ab. Allerdings müsse die Bezahlung der Verantwortung entsprechen.

"Ja, sprechen wir über nachvollziehbare Regeln für ganz Österreich. Dann muss das Ergebnis aber eine gute, motivierende Bezahlung sein, die der Verantwortung gerecht wird. Wir sollten die niedrigsten Bezüge nicht zum Maßstab für alle machen", stellt der Gemeindebund-Präsident klar.

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Es müsse auch künftig möglich sein, Bürgermeister zu werden, ohne über ein privates finanzielles Polster zu verfügen. Pressl verweist darauf, dass der Gemeindebund seit Jahren für eine Anhebung besonders niedriger Bezüge kämpfe.

Gemeindebund fordert weniger Bürokratie

Statt sich ausschließlich mit Gehaltsfragen zu beschäftigen, fordert Pressl rasche Reformen. Gemeinden könnten etwa bei Buchhaltung, IT oder Abgabeneinhebung stärker zusammenarbeiten. Die Gemeindeämter sollen dabei als persönliche Anlaufstellen erhalten bleiben.

"Wenn wir über Sparsamkeit und Effizienz reden, müssen wir diese großen Hebel jetzt nutzen", so Pressl. Dafür brauche es Bürgermeister, die Reformen umsetzen könnten und entsprechend bezahlt würden.