i Ein geplantes Rechenzentrum in Stetten scheitert vorerst an der Hochwassergefahr; Georg Ecker (Die Grünen) iStock (Symbol), Die Grünen NÖ Flutgefahr verhindert Bau Aus für Mega-Rechenzentrum in Stetten Wegen Hochwassergefahr kann das Mega-Projekt nicht umgesetzt werden. Die Grünen sehen sich in ihre Kritik bestätigt und fordern strengere Regeln. Von Elena Lick 18.11.2026, 16:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das geplante Rechenzentrum in Stetten ist vorerst Geschichte. Ausgerechnet die Hochwassergefahr macht dem Projekt einen Strich durch die Rechnung. Die Grünen sehen darin ein grundsätzliches Problem.

Wie "Heute" berichtet, warnten die Grünen bereits vor neuen "Stromfressern" in Niederösterreich. Nun steht ein umstrittenes Projekt vor dem Aus. Das geplante Rechenzentrum in Stetten (Bezirk Korneuburg) kann nicht gebaut werden.

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Der Grund: Die vorgesehene Fläche liegt in einem Hochwassergebiet. Das geht aus einem neuen Gefahrenzonenplan des Landes hervor. Demnach droht dort statistisch alle 30 Jahre eine Überschwemmung.

Grüne kritisieren Standortwahl

Für Grünen-Landtagsabgeordneten Georg Ecker bestätigt die Entscheidung seinen bisherigen Standpunkt. "Das ist eine gute Nachricht für Stetten und ganz Niederösterreich", erklärt er.

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Gleichzeitig kritisiert er die bisherige Standortwahl. Investoren könnten sich Flächen aussuchen, die für solche Anlagen ungeeignet seien. Als Beispiel nennt er den betroffenen Acker in Stetten. Ecker bedankt sich zudem bei der örtlichen Bevölkerung. Diese hatte auf das Projekt aufmerksam gemacht.

Forderung nach strengeren Regeln

Die Grünen wollen nun landesweit verbindliche Standortvorgaben durchsetzen. Dafür haben sie einen Antrag im Landtag angekündigt. Künftig sollen etwa Hochwassersicherheit und Stromverfügbarkeit entscheidend sein. Auch bestehende Netzanschlüsse sollen berücksichtigt werden. Neue Rechenzentren sollen möglichst auf bereits versiegelten Flächen entstehen. Zudem fordert die Partei eine verpflichtende Nutzung der Abwärme.

Ecker kritisiert auch die Rolle internationaler Konzerne. Er befürchtet zusätzliche Bodenversiegelung und steigende Strompreise. Diese möglichen Folgen seien aus seiner Sicht nicht hinnehmbar.