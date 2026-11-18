i Der Prozess fand am Gericht Korneuburg statt. Daniel Schreiner Prozess in Korneuburg Falscher Polizist muss acht Monate ins Gefängnis Ein 21-Jähriger erbeutete mit dem Polizeitrick Zehntausende Euro und beraubte ein Opfer. Jetzt wurde er verurteilt. Sein Komplize ist flüchtig. Von Niederösterreich Heute 18.11.2026, 17:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein falscher Polizist, zahlreiche Opfer und eine dreiste Betrugsmasche: Am Mittwoch (18. November) musste sich ein 21-Jähriger am Landesgericht Korneuburg verantworten. Der junge Mann hatte sich als Polizeibeamter ausgegeben und gemeinsam mit weiteren Mitgliedern einer Tätergruppe zahlreiche Menschen um ihre Ersparnisse gebracht.

Jetzt fiel laut "ORF NÖ" das Urteil: Zwei Jahre teilbedingte Haft, davon acht Monate unbedingt. Die Entscheidung ist bereits rechtskräftig.

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Mit Polizeitrick 55.000 Euro erbeutet

Die Täter gingen dabei immer nach demselben Muster vor: Sie kontaktierten ihre Opfer auf dem Festnetztelefon, gaben sich als Polizisten aus und warnten vor angeblichen Einbrüchen in der Nachbarschaft. Um Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände in Sicherheit zu bringen, sollten die Betroffenen ihr Vermögen einem vermeintlichen Zivilpolizisten übergeben.

Bei fünf Opfern funktionierte die Masche. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 55.000 Euro. In vier weiteren Fällen blieb es beim Versuch.

Opfer gestoßen und Schmuck entrissen

Besonders dreist ging der 21-Jährige am 5. Februar 2025 in Gerasdorf (Bezirk Korneuburg) vor. Dort hatte er zuvor ein Opfer mit dem Polizeitrick kontaktiert. Als es zur Übergabe kam, stieß er die Person und entriss ihr gewaltsam einen Sack mit 5.000 Euro Bargeld sowie Goldmünzen und Schmuck im Wert von rund 25.000 Euro.

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Für seine Taten wurde der junge Mann nun zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Acht Monate muss er tatsächlich hinter Gittern verbringen, die restlichen 16 Monate wurden bedingt nachgesehen.

Mutmaßlicher Komplize auf der Flucht

Ein weiterer Verdächtiger (25), der ebenfalls Mitglied der kriminellen Vereinigung gewesen sein soll, ist weiterhin auf der Flucht. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, am 24. Juli 2025 in Flinsbach einem Opfer rund 80.000 Euro gewaltsam entrissen zu haben.

Der 25-Jährige ist zur Fahndung ausgeschrieben. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.