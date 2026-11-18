Am 25. November startet die Kampagne "16 Tage gegen Gewalt an Frauen". Bei einer Pressekonferenz präsentierte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) aktuelle Zahlen.
Die Bilanz in Niederösterreich ist erschütternd: Bis zum 10. November wurden heuer vier Frauen Opfer eines Femizids. Auch zwischen 2023 und 2025 waren es jährlich vier. Bis Ende Oktober wurden zudem rund 2.300 Annäherungsverbote ausgesprochen. Im gesamten Vorjahr waren es rund 2.560.
Besonders die digitale Gewalt bereitet Sorgen. Dazu zählen Cyberstalking, Überwachung, Identitätsmissbrauch und manipulierte Bilder, sogenannte Deepfakes.
2025 wurden in Niederösterreich 70 Fälle von Cyberstalking angezeigt. 82 Prozent der Opfer waren weiblich. Selbst Annäherungsverbote könnten digitale Übergriffe nicht vollständig verhindern.
Elisabeth Cinatl vom Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen warnt ebenfalls vor dieser Entwicklung. Digitale Gewalt mache selbst in Frauenhäusern keine Pause. Täter könnten ihre Opfer etwa mithilfe von Trackern überwachen.
Auch die NEOS melden sich anlässlich der Kampagne zu Wort. Landesparteivorsitzende Indra Collini begrüßt die Aufklärungsmaßnahmen des Landes. Gleichzeitig kritisiert sie fehlende niederschwellige Schutzangebote.
Besonders im ländlichen Raum gebe es weiterhin Lücken. Wie "Heute" bereits berichtet, fordert die Partei ein Pilotprojekt nach steirischem Vorbild. Das sogenannte "CHECK-IN"-Modell ermöglicht gewaltbetroffenen Frauen kostenlose, kurzfristige Unterkünfte in Hotels.
"Gewaltschutz darf weder am Wohnort noch an bürokratischen Hürden scheitern", betont Collini. Ein entsprechender Antrag wurde im Landtag eingebracht.
Niederösterreich verfügt derzeit über sechs Frauenhäuser und weitere Beratungsstellen. Zusätzlich soll die Aufklärung über digitale Gewalt verstärkt werden.
Teschl-Hofmeister appelliert außerdem an die Bevölkerung, bei Verdacht auf Gewalt hinzusehen. Auch Cinatl betont die Bedeutung von Zivilcourage. Viele Betroffene würden ihre eigene Wahrnehmung infrage stellen. Gewalt entwickle sich häufig schrittweise.