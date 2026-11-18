i Der Lenker hatte keine Chance. Fotokerschi Er hatte keine Chance Gegen Betonwand gekracht – Lenker (51) ist sofort tot Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße L6247 zwischen Ennsdorf und St. Valentin forderte am Mittwochvormittag ein Todesopfer. Von Michael Rauhofer-Redl 18.11.2026, 14:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zu einem fürchterlichen Verkehrsunfall kam es am Mittwochvormittag zwischen Ennsdorf und St. Valentin. Ein 51-jähriger Mann aus dem Bezirk Perg kam mit seinem Pkw aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen die Betonwand einer Unterführung nahe der Westautobahn A1. Der Unfall ereignete sich gegen 9:00 Uhr.

Nachfolgende Verkehrsteilnehmer reagierten rasch, setzten die Rettungskette in Gang und versuchten, dem Schwerverletzten zu helfen. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr trafen kurze Zeit später ein und mussten den eingeklemmten Lenker aus dem völlig deformierten Fahrzeugwrack befreien.

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Der Lenker erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Fotokerschi

Sofort Wiederbelebungsversuche gestartet

Notarzt und Rettungskräfte leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein, doch für den 51-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät. Der Lenker erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

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Die Feuerwehr führte anschließend Aufräumarbeiten durch und unterstützte bei der Sicherung der Unfallstelle. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Die genauen Umstände des tödlichen Verkehrsunfalls sind derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Untersuchungen.