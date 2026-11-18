Ein schrecklicher Verkehrsunfall hat sich am Mittwochvormittag (18. November) auf der Landesstraße L6247 zwischen Ennsdorf und St. Valentin ereignet. Ein 51-jähriger Mann aus dem Bezirk Perg verlor dabei sein Leben.
Gegen 9 Uhr kam der Lenker mit seinem Auto aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte frontal gegen die Betonwand einer Unterführung nahe der Westautobahn (A1).
Nachfolgende Autofahrer bemerkten den Unfall, alarmierten sofort die Einsatzkräfte und versuchten, dem Schwerverletzten zu helfen.
Als die Feuerwehr eintraf, bot sich den Helfern ein dramatisches Bild: Das Auto war durch die Wucht des Aufpralls völlig deformiert. Der 51-Jährige war im Wrack eingeklemmt und musste von den Feuerwehrleuten befreit werden.
Notarzt und Rettungskräfte begannen umgehend mit der Reanimation. Doch trotz aller Bemühungen konnte das Leben des Mannes nicht mehr gerettet werden. Er starb noch an der Unfallstelle.
Die Feuerwehr übernahm anschließend die Aufräumarbeiten und sicherte die Unfallstelle ab.
Warum der 51-Jährige von der Fahrbahn abgekommen war, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.