i Völlig verwüstet wurde das Auto bei dem Unfall. FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR 51-Jähriger stirbt Auto kracht gegen Betonwand: Lenker hat keine Chance Tödlicher Unfall am Mittwoch in Niederösterreich: Ein 51-Jähriger krachte bei St. Valentin gegen eine Betonwand. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Von Österreich Heute 18.11.2026, 14:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schrecklicher Verkehrsunfall hat sich am Mittwochvormittag (18. November) auf der Landesstraße L6247 zwischen Ennsdorf und St. Valentin ereignet. Ein 51-jähriger Mann aus dem Bezirk Perg verlor dabei sein Leben.

Gegen 9 Uhr kam der Lenker mit seinem Auto aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte frontal gegen die Betonwand einer Unterführung nahe der Westautobahn (A1).

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Lenker im Autowrack eingeklemmt

Nachfolgende Autofahrer bemerkten den Unfall, alarmierten sofort die Einsatzkräfte und versuchten, dem Schwerverletzten zu helfen.

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Als die Feuerwehr eintraf, bot sich den Helfern ein dramatisches Bild: Das Auto war durch die Wucht des Aufpralls völlig deformiert. Der 51-Jährige war im Wrack eingeklemmt und musste von den Feuerwehrleuten befreit werden.

Jede Hilfe kam zu spät

Notarzt und Rettungskräfte begannen umgehend mit der Reanimation. Doch trotz aller Bemühungen konnte das Leben des Mannes nicht mehr gerettet werden. Er starb noch an der Unfallstelle.

Die Feuerwehr übernahm anschließend die Aufräumarbeiten und sicherte die Unfallstelle ab.

Warum der 51-Jährige von der Fahrbahn abgekommen war, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.