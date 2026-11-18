i Smart Glasses sehen oft wie normale Brillen aus, können aber Fotos und Videos aufnehmen. Reuters Schutz vor Spanner-Kameras Erste Stadt greift durch: Smartbrillen-Verbot im Bad Im Welser Schwimmbad und in der Sauna sollen Smart Glasses künftig tabu sein. Damit will die Stadt Besucher vor heimlichen Aufnahmen schützen. Von Österreich Heute 18.11.2026, 12:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schluss mit Kamera-Brillen im Schwimmbad! Die Stadt Wels in Oberösterreich will sogenannte Smart Glasses im Freizeitbad "Welldorado" verbieten. Betroffen sind das Hallenbad, das Freibad und die Saunabereiche. Wels ist damit nach eigenen Angaben die erste Stadt Österreichs, die einen solchen Schritt setzt.

Der Gemeinderat stimmte am Montag, 16. November einstimmig dafür. Der Antrag war gemeinsam von FPÖ, SPÖ und Grünen eingebracht worden. Damit das Verbot tatsächlich gilt, muss nun noch die Badeordnung geändert werden.

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Heimliche Aufnahmen verhindern

Der Grund: Viele Smart Glasses sehen aus wie gewöhnliche Brillen, haben aber eine kleine Kamera eingebaut. Damit lassen sich Fotos und Videos aufnehmen, ohne dass andere Badegäste es unbedingt bemerken.

"Bei diesen Brillen ist von außen kaum zu erkennen, ob gerade jemand fotografiert oder filmt", erklärt Grünen-Gemeinderat Alessandro Schatzmann gegenüber der "Kronen Zeitung". Auch das Personal könne nicht ständig kontrollieren, ob heimlich Aufnahmen gemacht werden.

Besonders in Schwimmbädern und Saunen sei das problematisch. Denn hier seien die Leute in Badebekleidung, heißt es vonseiten der Stadt – Kinder sowie Erwachsene sollen hier sicher und unbeschwert schwimmen können. Die Stadt will verhindern, dass Besucher unbemerkt fotografiert oder gefilmt werden.

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Ausnahme aus gesundheitlichen Gründen

Ganz ohne Ausnahmen soll das Verbot allerdings nicht kommen: Wer aus gesundheitlichen Gründen auf eine technische Assistenz angewiesen ist, soll entsprechende Hilfsmittel weiterhin verwenden dürfen.

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Auch Bund prüft Regeln

Smart Glasses verfügen je nach Modell über Kameras, Mikrofone und KI-Funktionen. Weil die Technik immer häufiger verwendet wird, wird auch auf Bundesebene über neue Regeln diskutiert.

In Wien wird etwa geprüft, ob solche Brillen in öffentlichen Verkehrsmitteln und Schulen eingeschränkt werden sollen.