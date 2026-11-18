Ein Ladendiebstahl am Dienstag (17. November) im Bezirk Linz-Land dürfte für zwei junge Männer weitreichende Folgen haben. Gegen 17 Uhr bemerkte ein Ladendetektiv (56) in einem Elektronikgeschäft einen Diebstahl. Er konnte einen der beiden Verdächtigen anhalten und verständigte die Polizei.
Als die Beamten eintrafen, befand sich der 19-Jährige bereits im Büro des Ladendetektivs. Doch schnell stand der Verdacht im Raum, dass es sich nicht um einen Einzelfall handelte.
Der Detektiv vermutete, dass die beiden jungen Männer gewerbsmäßig auf Diebestour waren. Sie sollen bereits in mehreren Elektronikfilialen in Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark Smartphones gestohlen haben.
Die Ermittlungen der Polizei brachten weitere mutmaßliche Taten ans Licht: Die beiden 19-Jährigen dürften in den vergangenen Wochen mehrfach in Elektronikgeschäften in Oberösterreich und Niederösterreich zugeschlagen haben.
Auch mehrere Diebstähle in Hofläden in Wels werden den beiden Verdächtigen zugeschrieben.