Am Ufer des Traunsees in Gmunden (OÖ) stehen große Veränderungen bevor. Der Immobilienentwickler SORAVIA plant ein neues Seeviertel, das Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Tourismus miteinander verbinden soll. Auch für Besucher soll das Areal künftig einiges bieten.
Im Mittelpunkt des Projekts steht die sogenannte Magistrale. Diese öffentliche Verbindung soll von der Schiffslände bis zum Park am Seebahnhof führen. Entlang der Strecke sind Geschäfte, Gastronomie, ein Hotel und Begegnungszonen vorgesehen.
Besonders auffällig sind die Pläne für die Wohnungen. Ausgewählte Einheiten sollen eine Zweitwohnsitzwidmung erhalten. Dazu kommen ein direkter Zugang zum Traunsee und eigene Bootsgaragen unter dem Gebäude.
Bewohner könnten damit direkt von ihrer Wohnung zum Boot gelangen und auf den See hinausfahren.
In den Erdgeschoßen sind außerdem Geschäfte, Lokale, Arztpraxen und Büros geplant.
Ein weiterer Bestandteil des Seeviertels ist ein Vier-Sterne-Hotel. Dieses soll zwischen dem See und der Magistrale entstehen. Vorgesehen sind neben Hotelzimmern auch Gastronomie, Seminarräume und ein Spa-Bereich. Diese Angebote sollen nicht nur Hotelgästen zur Verfügung stehen.
Auch die Ufergestaltung ist Teil der Pläne. Beim Hotel soll eine natürliche Uferlinie entstehen.
Wichtig für Spaziergänger und Besucher: Die Seepromenade soll weiterhin für alle zugänglich bleiben. Zusätzlich sind neue Begegnungszonen geplant, die mehr Platz zum Verweilen am Wasser bieten sollen.