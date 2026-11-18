i Direkt am Traunsee sind Wohnungen, ein Vier-Sterne-Hotel, Geschäfte und eine Marina geplant. Squarebytes Großprojekt am Traunsee Mega-Projekt am Traunsee! Das ist alles geplant Direkt am Traunsee ist ein neues Quartier geplant. Neben Wohnungen und einem 4-Sterne-Hotel sollen auch Geschäfte, Lokale und eine Marina entstehen. Von Andreas Neumayer 18.11.2026, 10:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Ufer des Traunsees in Gmunden (OÖ) stehen große Veränderungen bevor. Der Immobilienentwickler SORAVIA plant ein neues Seeviertel, das Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Tourismus miteinander verbinden soll. Auch für Besucher soll das Areal künftig einiges bieten.

Im Mittelpunkt des Projekts steht die sogenannte Magistrale. Diese öffentliche Verbindung soll von der Schiffslände bis zum Park am Seebahnhof führen. Entlang der Strecke sind Geschäfte, Gastronomie, ein Hotel und Begegnungszonen vorgesehen.

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Wohnungen mit eigenen Bootsgaragen

Besonders auffällig sind die Pläne für die Wohnungen. Ausgewählte Einheiten sollen eine Zweitwohnsitzwidmung erhalten. Dazu kommen ein direkter Zugang zum Traunsee und eigene Bootsgaragen unter dem Gebäude.

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Bewohner könnten damit direkt von ihrer Wohnung zum Boot gelangen und auf den See hinausfahren.

In den Erdgeschoßen sind außerdem Geschäfte, Lokale, Arztpraxen und Büros geplant.

Neues Vier-Sterne-Hotel geplant

Ein weiterer Bestandteil des Seeviertels ist ein Vier-Sterne-Hotel. Dieses soll zwischen dem See und der Magistrale entstehen. Vorgesehen sind neben Hotelzimmern auch Gastronomie, Seminarräume und ein Spa-Bereich. Diese Angebote sollen nicht nur Hotelgästen zur Verfügung stehen.

Auch die Ufergestaltung ist Teil der Pläne. Beim Hotel soll eine natürliche Uferlinie entstehen.

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Promenade bleibt öffentlich

Wichtig für Spaziergänger und Besucher: Die Seepromenade soll weiterhin für alle zugänglich bleiben. Zusätzlich sind neue Begegnungszonen geplant, die mehr Platz zum Verweilen am Wasser bieten sollen.