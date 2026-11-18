i Daniel Scharinger Polizist im Würgegriff Krampuslauf eskaliert: Vier Polizisten verletzt Nach einem Krampuslauf in Schörfling am Attersee eskalierte ein Polizeieinsatz. Vier Polizisten wurden verletzt, zwei sind im Krankenstand. Von Österreich Heute 18.11.2026, 08:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach einem Krampuslauf in Schörfling am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) kam es zu heftigen Szenen. Was mit einem Streit zwischen drei Männern begonnen hatte, endete mit vier verletzten Polizisten und zwei Festnahmen.

Auslöser war eine Auseinandersetzung zwischen drei Männern im Alter von 21, 25 und 32 Jahren. Alle drei stammen aus dem Bezirk Vöcklabruck. Bei dem Streit wurde der 25-Jährige von den beiden anderen verletzt.

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Männer attackieren Polizisten mit Fäusten

Als die Polizei die beiden Männer im Veranstaltungszelt ausfindig machte und befragen wollte, geriet die Situation völlig außer Kontrolle, das berichtet der ORF. Der 21-Jährige nahm einen Polizisten in den Würgegriff. Gleichzeitig schlug der 32-Jährige mit der Faust auf einen weiteren Beamten ein.

Die Polizisten brachten die beiden Angreifer daraufhin zu Boden und nahmen sie fest. Doch auch bei den Festnahmen kam es zu weiteren Verletzungen.

Zwei Polizisten nach Angriff im Krankenstand

Die Bilanz des Einsatzes: Eine Polizistin und drei Polizisten wurden verletzt. Für zwei der Beamten hatte der Vorfall auch berufliche Folgen. Sie befinden sich laut einer Polizeisprecherin derzeit im Krankenstand. Wie genau es zu der Eskalation kommen konnte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.