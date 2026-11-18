i Bei einem Krampuslauf in Villach wurden zwei junge Krampusse verletzt, schildert Katharina Hausmann, Obfrau der "Manhattan Teifeln". zVg Immer mehr Attacken "Genickbruch!" – Krampus-Chefin über extreme Gewalt Immer öfter werden Krampusse bei Umzügen selbst zur Zielscheibe und landen mit Verletzungen im Krankenhaus. Angriffe seien der "neue Volkssport". Von Iris Hödl 18.11.2026, 05:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Völlig verkehrte Welt: Sie sollen Angst und Schrecken verbreiten, doch derzeit fürchten Krampusse um ihre eigene Sicherheit. Immer wieder kommt es bei den traditionellen Läufen zu heftigen Angriffen. Besonders häufig werden die Krampusse an den Hörnern gezogen.

Bei einem Umzug in Villach am vergangenen Sonntag wurden gleich zwei junge Krampusse verletzt. Ein 24-Jähriger wurde von einer Gruppe von acht bis zehn Jugendlichen in eine Falle getrieben, erzählt Katharina Hausmann, Obfrau der Manhattan Teifeln: "Er wurde ins Dunkle gelockt mit der Aussage, sie würden gerne ein Foto mit ihm machen." Dann begann die Attacke.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Zwei Attacken bei einem Umzug am Sonntag

Foto gab es keines, dafür Gewalt. Die Jugendlichen packten den Villacher plötzlich von hinten an den Hörnern: "Sie rissen so heftig daran, dass es ihn rücklings ausgehoben hat", so die Krampus-Chefin Hausmann. Der 24-Jährige musste mit der Rettung ins Klinikum Villach gebracht werden. Schmerzhafte Diagnose: Zerrung der Nackenmuskulatur.

Beim selben Umzug kam es zu einem weiteren Fall von Aggression. Ein erst 15-jähriger Krampus wurde Opfer eines ähnlichen Angriffs. Unbekannte zogen ebenfalls mit voller Kraft an den Hörnern seiner Maske. Auch er erlitt dabei eine Zerrung der Nackenmuskulatur.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

"Im schlimmsten Fall bricht das Genick"

"Solche Vorfälle werden immer mehr", sagt Hausmann. "Manche Zuschauer glauben echt, das ist der neue Volkssport. Dabei ist das lebensgefährlich." Eine Krampusmaske wiegt bis zu sieben Kilo und ist mit dem restlichen Kostüm verbunden. Sieht man an den Hörnern, kann das Genick- oder Wirbelsäulenschäden verursachen. "Unter den Masken sind oft Kinder und Jugendliche, die auch noch keine ausgereifte Nackenmuskulatur haben. Im schlimmsten Fall bricht sich jemand das Genick."

In Zukunft will Hausmann daher die Sicherheitsmaßnahmen bei den Umzügen verstärken. Und zwar durch noch mehr Sicherheitspersonal und eventuell sogar Kameras. "Damit wollen wir unsere Läufe von der ersten bis zur letzten Minute filmen, um Hörnerreißer gleich ausfindig machen zu können."

Die Bilder des Tages i ?

Gezielt mehr Securities

Sorgen macht sich auch Patrick Pfister, Obmann und Organisator des Krampuslaufs der Teifelsbruat in Spital am Pyhrn. Mit rund 500 Krampussen und Perchten ist es einer der größten Umzüge in Oberösterreich. Daher hat man auch hier die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt.

"Kurz vor Start gehen wir nochmal durch und schauen, ob alle Gitter gut stehen. Dabei halten wir auch Ausschau nach Gruppen Jugendlicher, die Probleme machen könnten", sagt Pfister. Dort könne man dann vermehrt Ordner platzieren: "Denn mittlerweile müssen die Ordner nicht nur die Zuschauer vor den Krampussen schützen, sondern die Krampusse vor den Zuschauern."