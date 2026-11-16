i Ein Krampuslauf in Ansfelden ist völlig eskaliert. Sergio Delle Vedove Drei Verletzte Steinwürfe, Attacken – 50 Teenies attackieren Krampusse Ein Krampuslauf in Ansfelden ist völlig eskaliert. Rund 50 aggressive Jugendliche sollen Teilnehmer attackiert haben. Drei Menschen wurden verletzt. Von Newsdesk Heute 16.11.2026, 13:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Steinwürfe, Attacken und Verletzte: Ein Krampuslauf in Ansfelden (Oberösterreich) hat am Samstagabend ein vorzeitiges Ende gefunden. Laut Veranstalter sorgten rund 40 bis 50 aggressive Jugendliche für massive Probleme. Nach nur acht von 15 Gruppen musste der Lauf aus Sicherheitsgründen gestoppt werden. "Heute" berichtete.

Rund 1.500 Menschen, darunter zahlreiche Familien, waren zu dem Spektakel gekommen. Insgesamt sollten 240 Krampusse auftreten. Doch gegen 18.50 Uhr war die Veranstaltung bereits vorbei.

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Krampusse werden attackiert

Fabian Hasenleitner (25), Obmann der Hoizknecht Teifin, berichtet gegenüber der "Krone" von Steinwürfen und körperlichen Übergriffen. Einem Teilnehmer sei ein Jugendlicher in den Rücken gesprungen, ein anderer sei an den Hörnern gepackt worden. Auch Gespräche mit den Jugendlichen hätten nichts gebracht. Schließlich wurden Polizei und Rettung alarmiert.

Drei Polizeistreifen rückten laut Bericht an und stellten die Identität mehrerer Jugendlicher fest. Die Polizei meldete vorerst drei Verletzte. Ein 16-jähriger Krampus musste ins Krankenhaus, nachdem seine Hörner ruckartig nach unten gezogen worden waren. Ein 15-Jähriger wurde zu Boden gestoßen. Ein 17-Jähriger gab zudem an, von einem 68-Jährigen gegen das Knie geschlagen worden zu sein.

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Enttäuschung bei Veranstaltern

Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) bedauerte den Abbruch der Familienveranstaltung. Auch bei den Organisatoren sitzt der Schock tief. Monatelange Vorbereitungen und hohe Ausgaben waren dem Lauf vorausgegangen.

"Wir sind alle ziemlich fertig", sagt Hasenleitner. Für seine Gruppe hätte es der erste Krampuslauf der Saison werden sollen.