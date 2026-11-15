i Jugendliche attackierten Krampusse mit Steinen, auch zu körperlichen Übergriffen kam es. istock Gewalt-Eklat Steine fliegen! Krampuslauf muss abgebrochen werden Eklat bei einem Krampuslauf in Ansfelden (OÖ)! Jugendliche attackierten Krampusse mit Steinen, auch zu körperlichen Übergriffen kam es. Von Newsdesk Heute 15.11.2026, 07:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Krampuslauf im Motorikpark in Ansfelden (OÖ) hat ein vorzeitiges Ende genommen. Weil mehrere Zuschauer Steine auf die Krampusse warfen und an deren Hörnern zogen, musste die Veranstaltung abgebrochen werden. Ein Krampus wurde dabei verletzt.

Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) machte den Vorfall auf Facebook öffentlich und zeigte sich über das Verhalten einiger Besucher enttäuscht. "Ein trauriger Ausgang für ein eigentlich wunderschönes Event!", schrieb er.

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Jugendliche attackierten Krampusse

Mittlerweile haben sich auch die Veranstalter, die Hoizknecht Teifln, zu Wort gemeldet. Demnach begannen die Zwischenfälle nach dem Auftritt der achten Gruppe. Mehrere Jugendliche sollen zunächst Steine auf die Krampusse geworfen haben, anschließend kam es auch zu körperlichen Angriffen.

Die Lage spitzte sich so weit zu, dass die Organisatoren den Lauf aus Sicherheitsgründen beendeten und Polizei sowie Rettung verständigten. "Gewalt, Angriffe und derartige Übergriffe haben bei einer Brauchtumsveranstaltung absolut nichts verloren", stellten die Hoizknecht Teifln klar.

Sieben Monate Vorbereitung

Besonders bitter: Die Veranstalter hatten sieben Monate in die Vorbereitung des Krampuslaufs investiert. Zahlreiche Arbeitsstunden und viel Engagement seien durch das Verhalten einiger weniger zunichtegemacht worden.

"Es ist wirklich traurig, dass sich manche nicht einmal an die einfachsten Regeln halten können", kritisierte Partoll.

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Auch die Veranstalter zeigten sich enttäuscht über den Ausgang des Abends. Sie bedankten sich bei den Besuchern für ihr Verständnis und entschuldigten sich bei allen, die den Krampuslauf wegen des Abbruchs nicht vollständig miterleben konnten.