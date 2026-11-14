i Ein 36-Jähriger wollte das Schwert seiner Motorsäge befreien. Plötzlich schnellte es nach oben und verletzte ihn am Kopf. iStock (Symbol) Schwert schnellte hoch 36-Jähriger schnitt sich mit Motorsäge selbst in Kopf Beim Schneiden von Buchenholz klemmte sich eine Motorsäge fest. Als sich das Schwert löste, traf es einen 36-Jährigen am Kopf. Von Newsdesk Heute 14.11.2026, 19:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein gefährlicher Arbeitsunfall hat sich am Samstag im Bezirk Grieskirchen ereignet. Ein 36-Jähriger verletzte sich beim Zerkleinern von Buchenholz mit einer Motorsäge am Kopf. Er musste ins Klinikum Wels gebracht werden.

Der Mann war am 14. November gegen 14.30 Uhr damit beschäftigt, Buchenäste in Brennholzlänge zu schneiden. Ein 35-Jähriger arbeitete einige Meter entfernt ebenfalls mit einer Motorsäge und zerkleinerte größere Buchenstücke.

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Als der 36-Jährige einen Ast abschneiden wollte, klemmte sich plötzlich das Schwert seiner Motorsäge fest. Er zog an dem Gerät, um es zu lösen. Doch als sich das Schwert unerwartet befreite, schnellte es nach oben und traf den Mann am Kopf.

Sein Arbeitskollege wurde durch den Schmerzensschrei auf den Unfall aufmerksam und leistete sofort Erste Hilfe. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Wels eingeliefert.