i Eine Taxifahrt endete für einen Linzer mit einer teuren Überraschung. iStock Schock im Urlaub Statt 14 Euro – Taxifahrt kostet Linzer plötzlich 1.400 Eine Taxifahrt wurde für einen Linzer zum teuren Urlaubsschock. Statt 14 Euro wurden 1.400 Euro abgebucht – nun beschäftigt der Fall ein Gericht. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 15:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Urlaub in der Karibik sollte für einen Linzer eigentlich eine entspannte Auszeit werden. Doch eine Taxifahrt auf dem Weg zu seinem Kreuzfahrtschiff sorgte für eine böse Überraschung.

In der Dominikanischen Republik ließ sich der Mann von seinem Hotel zum Schiff bringen. Für die Strecke verlangte der Taxifahrer 14 Euro. Der Urlauber bezahlte mit seiner Kreditkarte über ein Kartenlesegerät.

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Beschwerde und Anzeige bringen nichts

Erst als er später an Bord eine Internetverbindung hatte, bemerkte er die Abbuchung: Statt der vereinbarten 14 Euro waren seinem Konto 1.400 Euro belastet worden. Damit war die Fahrt plötzlich hundertmal so teuer wie erwartet.

Der Linzer reagierte umgehend. Er kontaktierte seinen Kreditkartenanbieter und erstattete Anzeige bei der Polizei. Doch seine Versuche, das Geld zurückzubekommen, blieben erfolglos.

Nun kämpft Rechtsanwalt Michael Poduschka für seinen Mandanten vor dem Bezirksgericht für Handelssachen Wien. "Es ist außer Streit, dass der Linzer nicht 1400 Euro für die Taxifahrt zahlen wollte, nur 14 Euro", betont der Anwalt gegenüber der "Krone".

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Kreditkartenfirma verweist auf PIN-Eingabe

Im Mittelpunkt des Streits steht die Frage, ob der Mann die hohe Zahlung tatsächlich genehmigt hat. "Der Kartenanbieter argumentiert, dass der Kunde die Karte selbst verwendet und den PIN-Code eingegeben hat", erklärt Poduschka.

Bei der Gerichtsverhandlung bestand laut dem Anwalt allerdings Einigkeit darüber, dass der Urlauber die Belastung von 1.400 Euro wohl nicht beabsichtigt hatte.

Für Poduschka ist entscheidend, welcher Zahlung der Karteninhaber tatsächlich zugestimmt hat. "Eine Autorisierung kann sich nur auf den Zahlungsvorgang beziehen, dem der Karteninhaber tatsächlich zugestimmt hat", argumentiert der Jurist.

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EuGH-Urteil macht Linzer Hoffnung

Rückenwind erhält der Anwalt durch eine aktuelle Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). Demnach müssen Kreditkartenunternehmen nicht autorisierte Zahlungen grundsätzlich erstatten.

Hinter dieser Regelung steht der Gedanke, dass Banken und Kartenanbieter für die Sicherheit der von ihnen bereitgestellten Zahlungssysteme verantwortlich sind.

Bei nicht genehmigten Zahlungen ist die Haftung des Kunden grundsätzlich auf 50 Euro begrenzt. Bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten kann er allerdings auch für höhere Beträge verantwortlich sein.

Nach Einschätzung von Poduschka stärkt das EuGH-Urteil die Rechte der Karteninhaber. Banken könnten die Rückzahlung nicht einfach mit dem Hinweis auf eine mögliche Mitschuld verweigern.

"Die Bank muss zunächst rückbuchen und kann danach versuchen, einen allfälligen Schadenersatzanspruch gegen den Kunden durchzusetzen." Ob der Linzer seine 1.400 Euro tatsächlich zurückerhält, ist noch offen.