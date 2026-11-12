i Der 33-Jährige krachte mit seinem Auto in einen Supermarkt. FOTOKERSCHI / BERNADETTE KERSCHBAUMMAYR Wilde Verfolgungsjagd Polizei jagt 33-Jährigen – dann kracht's im Supermarkt Ohne Führerschein flüchtete ein 33-jähriger Autolenker vor der Polizei. Seine wilde Fahrt endete mit einem Crash in einem Supermarkt. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 20:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei endete für einen führerscheinlosen Autolenker (33) am Donnerstag in einem Supermarkt. Der Mann aus Niederösterreich war mit seinem Fahrzeug im Gemeindegebiet von St. Florian auf der A1 Richtung Wien unterwegs.

Wenige Kilometer vor der Abfahrt Asten wurde dann eine Polizeistreife auf den 33-Jährigen aufmerksam. Die Beamten haben mittels einer Abfrage bemerkt, dass der Mann keine Lenkberechtigung besitzt.

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Auf Pannenstreifen überholt

In weiterer Folge wollten sie das Fahrzeug anhalten. Als der Lenker das Blaulicht sah, begann er sofort zu beschleunigen. Auch der Anhaltung durch eine weitere Polizeistreife widersetzte sich der Niederösterreicher. Er fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit an dieser vorbei.

Bis der 33-Jährige die Autobahn verließ, beging er mehrere Verkehrsübertretungen. Unter anderem nutzte er den Pannenstreifen für Überholmanöver. Bei Asten fuhr der Niederösterreicher dann von der Autobahn ab und setzte seine Fahrt auf der L566 in Fahrtrichtung St. Florian fort.

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Drogentest verweigert

Den Polizisten konnte der Mann vorerst entkommen. Als die Beamten bei Kreisverkehr in St. Florian ankamen, sahen sie jedoch, dass der 33-Jährige mit seinem Auto in den Eingangsbereich eines Supermarkts gekracht war.

Ein durchgeführter Alkomattest verlief negativ, ein Drogentest wurde von dem Lenker verweigert. Der Niederösterreicher wird mehrfach angezeigt.