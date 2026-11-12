i Die Barmherzigen Brüder sollen auch in Linz Medikamente zu überteuerten Preisen verkauft haben. IMAGO/Dreamstime Zehnfacher Preis? Medikamenten-Wirbel! Land OÖ wusste länger Bescheid Ein Antibiotikum soll statt 24 gleich 240 Euro gekostet haben! Schwere Vorwürfe gegen die Barmherzigen Brüder sorgen für Aufregung. Das Land OÖ prüft. Von Andreas Neumayer 12.11.2026, 14:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Barmherzigen Brüder sollen unbarmherzig hohe Preise für Medikamente an ihre eigenen Krankenhäuser verrechnet haben. Der deutsche "Spiegel" berichtete zuerst über die schweren Vorwürfe, die auch Oberösterreich voll erfassen.

Ein Beispiel aus Linz: Eine Packung Antibiotikum hat den Einkaufspreis von 19,49 Euro. Es wird um 24,15 Euro verkauft, etwa ans Privatkrankenhaus der Diakonissen. Dem eigenen Krankenhaus der Barmherzigen Brüder verrechnete die Apotheke für dieselben Tabletten saftige 241,25 Euro – also das Zehnfache.

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Antibiotikum plötzlich zehnmal so teuer

Nun ermittelt sogar die WKStA. Denn Verluste der Ordens-Krankenhäuser mussten größtenteils mit öffentlichen Geldern ausgeglichen werden – der Schaden für den Steuerzahler könnte immens sein. Auch das Land Oberösterreich ist mit den üblen Vorwürfen beschäftigt. Sollten Medikamentenkosten künstlich erhöht worden sein, könnte mehr Geld aus den Gesundheitsfonds der Länder geflossen sein als notwendig.

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Land wusste schon länger Bescheid

Wie "Heute" herausfand, wusste die Landespolitik bereits vor dem Sommer über die Vorwürfe Bescheid. Die Wirtschaftsaufsicht des Landes wurde eingeschaltet, die Prüfung dauert aber noch an. Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) fand jetzt deutliche Worte: "Für mich ist klar: Bei solchen Vorwürfen braucht es volle Transparenz und eine lückenlose Aufklärung". Die LH-Stv. Christine Haberlander fordert nun "entsprechende Konsequenzen", sollte sich der Verdacht erhärten. "Es darf hier keine Kompromisse geben."

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Barmherzige Brüder wehren sich

Der Orden weist die Vorwürfe indes zurück. Die teils eklatanten Preisunterschiede wären allein durch zusätzliche Leistungen – wie Aufbereitung und Lagerung der Medikamente – sowie anfallende Personalkosten erklärbar, heißt es. Außerdem gäbe es zur Causa Prima unterschiedliche Rechtsansichten – eine abschließende Beurteilung der Behörden steht noch aus.