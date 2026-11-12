i Die "Böllerbande" treibt rund um den Bellevuepark ihr Unwesen. istock (Symbolbild) Bewohner in Angst Böller-Terror in Linz! Nun wird mehr Polizei gefordert Vermummte Jugendliche, verbotene Böller und verunsicherte Bewohner: In einem Linzer Stadtteil wächst der Ärger. Von Andreas Neumayer 12.11.2026, 12:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Situation rund um den Bellevuepark in Linz sorgt seit Wochen für Aufregung. Vor allem am Bindermichl und Spallerhof fühlen sich viele Bewohner zunehmend unsicher. Vermummte Jugendliche auf E-Scootern und gefährliche Böller sorgen für Unruhe.

Jetzt machten die Anrainer ihrem Ärger bei einem Stadtteilgespräch im Volkshaus Keferfeld Luft. Ihre wichtigste Forderung: eine eigene Polizeiinspektion am Bindermichl.

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Mehr Polizei ist größter Wunsch

Bei einer Abstimmung am Ende der Veranstaltung landete der Wunsch nach mehr Polizei auf Platz eins. Dahinter folgten Einschränkungen für E-Scooter und ein Ausbau der Jugendbetreuung, insbesondere durch Streetwork.

Die Forderung findet auch über Parteigrenzen hinweg Unterstützung. Sowohl Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) als auch Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FPÖ) sprechen sich für eine Polizeiinspektion aus.

Bürgermeister fordert zusätzliche Beamte

Prammer sieht in einem Polizeiposten eine wichtige Anlaufstelle für die Bevölkerung. Allerdings dürfe dafür nicht einfach Personal aus anderen Stadtteilen abgezogen werden.

Stattdessen brauche es zusätzliche Polizisten, um regelmäßige Streifen und eine stärkere Präsenz in den Wohnvierteln zu ermöglichen.

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Auch Raml sieht sich durch das Abstimmungsergebnis bestätigt. Die FPÖ fordert bereits seit Jahren eine Polizeiinspektion am Bindermichl. Schon der mittlerweile verstorbene Gemeinderat Manfred Püringer hatte sich dafür eingesetzt.

Jetzt soll der Innenminister handeln

Raml nimmt nun den Innenminister in die Pflicht. Dieser müsse die Voraussetzungen für eine neue Polizeiinspektion schaffen.

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Gleichzeitig sieht der Sicherheitsstadtrat auch Verkehrsreferent Martin Hajart gefordert. Dieser müsse sich um die Probleme mit E-Scootern im Stadtteil kümmern