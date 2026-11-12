Böller-Terror in Linz! Nun wird mehr Polizei gefordert

Die Situation rund um den Bellevuepark in Linz sorgt seit Wochen für Aufregung. Vor allem am Bindermichl und Spallerhof fühlen sich viele Bewohner zunehmend unsicher. Vermummte Jugendliche auf E-Scootern und gefährliche Böller sorgen für Unruhe.
Jetzt machten die Anrainer ihrem Ärger bei einem Stadtteilgespräch im Volkshaus Keferfeld Luft. Ihre wichtigste Forderung: eine eigene Polizeiinspektion am Bindermichl.
Bei einer Abstimmung am Ende der Veranstaltung landete der Wunsch nach mehr Polizei auf Platz eins. Dahinter folgten Einschränkungen für E-Scooter und ein Ausbau der Jugendbetreuung, insbesondere durch Streetwork.
Die Forderung findet auch über Parteigrenzen hinweg Unterstützung. Sowohl Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) als auch Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FPÖ) sprechen sich für eine Polizeiinspektion aus.
Prammer sieht in einem Polizeiposten eine wichtige Anlaufstelle für die Bevölkerung. Allerdings dürfe dafür nicht einfach Personal aus anderen Stadtteilen abgezogen werden.
Stattdessen brauche es zusätzliche Polizisten, um regelmäßige Streifen und eine stärkere Präsenz in den Wohnvierteln zu ermöglichen.
Auch Raml sieht sich durch das Abstimmungsergebnis bestätigt. Die FPÖ fordert bereits seit Jahren eine Polizeiinspektion am Bindermichl. Schon der mittlerweile verstorbene Gemeinderat Manfred Püringer hatte sich dafür eingesetzt.
Raml nimmt nun den Innenminister in die Pflicht. Dieser müsse die Voraussetzungen für eine neue Polizeiinspektion schaffen.
Gleichzeitig sieht der Sicherheitsstadtrat auch Verkehrsreferent Martin Hajart gefordert. Dieser müsse sich um die Probleme mit E-Scootern im Stadtteil kümmern