i ? Großeinsatz nach Crash Auto kracht bei wilder Flucht vor Polizei in Supermarkt Eine Polizeiverfolgung endete am Donnerstag in St. Florian mit einem heftigen Crash. Ein Autofahrer raste in den Eingang eines Supermarkts. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 11:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine wilde Verfolgungsjagd hat am Donnerstag in St. Florian (Bezirk Linz-Land) mit einem heftigen Unfall geendet. Ein Autofahrer raste auf der Flucht vor der Polizei mit hoher Geschwindigkeit in den Eingangsbereich eines Supermarkts.

Zuvor hatten Polizisten versucht, den Lenker anzuhalten. Dieser ignorierte jedoch die Aufforderung und fuhr weiter. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Wenig später krachte der Wagen in den Eingang des Lebensmittelgeschäfts.

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Lenker bei Crash leicht verletzt

Zum Unfallzeitpunkt hielt sich glücklicherweise niemand im Eingangsbereich auf. Der Autofahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er zur Einvernahme auf die Polizeiinspektion Enns gebracht.

Warum der Mann vor der Kontrolle flüchtete, ist noch unklar. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

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Supermarkt-Eingang schwer beschädigt

Die Feuerwehr musste das Unfallauto bergen und den stark beschädigten Eingangsbereich absichern. Auch Polizei, Rettung und ein Abschleppunternehmen standen im Einsatz.

Ob der Supermarkt am Donnerstag noch öffnen kann, war zunächst unklar. Die Polizei bestätigte die versuchte Anhaltung und die anschließende Verfolgungsfahrt. Weitere Einzelheiten sollen im Laufe des Tages bekannt werden.