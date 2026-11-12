i Die Polizei konnte die Sache schnell aufklären. iStock Überraschende Wende Polizei eingeschaltet – Mann verteilte Süßes an Schüler Ein fremder Mann verteilt Süßigkeiten an Kinder – eine Schuldirektorin schlägt Alarm. Hinter dem vermeintlichen Kinderfänger steckt jemand anderes. Von Österreich Heute 12.11.2026, 11:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Aufregung am Mittwoch in Hochburg-Ach (Bezirk Braunau, OÖ)! Ein Volksschulkind erzählte einem Mitschüler, dass es am Morgen an einer Bushaltestelle von einem fremden Mann Süßigkeiten bekommen hatte. Die Geschichte machte schnell die Runde und landete schließlich bei der Schuldirektorin.

Diese zögerte nicht lange und erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Verdacht: Ein möglicher Kinderfänger könnte am Schulweg unterwegs sein.

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Polizei klärt Rätsel um fremden Mann

Die Beamten konnten den Vorfall allerdings rasch aufklären. Hinter dem vermeintlich verdächtigen Mann steckte kein Unbekannter, sondern Andreas Peterlechner, SPÖ-Bürgermeisterkandidat in Hochburg-Ach.

Er hatte im Rahmen der Aktion "Sicherer Schulweg" kleine Sackerl an Kinder verteilt. Darin befanden sich neben Süßigkeiten auch Leuchtstreifen, Buntstifte und ein Malbuch. Die Aktion war laut Peterlechner zuvor mit den Eltern abgesprochen worden. Nur die Direktorin der Volksschule wusste nichts davon.

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"Unsere Absicht war eine gute"

Gegenüber der "Kronen Zeitung erklärte der Ortspolitiker: "Die Sackerl habe ich in Absprache mit den Eltern verteilt, auch weil uns bewusst ist, dass so etwas eine sensible Aktion ist. Unsere Absicht war eine gute, aber es ist dumm gelaufen."

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Warum er die Schulleitung nicht informiert hatte, erklärte Peterlechner ebenfalls: "Ich hab’ die Schuldirektorin nicht extra informiert, weil die Aktion ja auch nicht am Schulgelände stattgefunden hat." Damit war die Aufregung um den vermeintlichen Kinderfänger schnell aufgeklärt.