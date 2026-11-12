Startseite Österreich Oberösterreich
Unter herabgefallenem Laub können sich Unebenheiten auf Gehsteigen verbergen.
Unter herabgefallenem Laub können sich Unebenheiten auf Gehsteigen verbergen.
iStock / bee32
Im Laub gestürzt

Brisantes Urteil – Frau hätte Laub ausweichen müssen

Eine Frau brach sich bei einem Sturz auf einem Gehsteig die Schulter und forderte Schadenersatz. Doch vor Gericht ging sie leer aus.
Von Österreich Heute
12.11.2026, 13:27
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ein herbstlicher Spaziergang endete für eine Frau mit einem Schulterbruch und einem Rechtsstreit. Vor zwei Jahren war sie an einem Novembernachmittag auf einem Gehsteig im Stadtgebiet unterwegs, als sie plötzlich umknickte und stürzte.

Unter einer Schicht aus trockenem Laub hatte sich eine rund 1,5 Zentimeter tiefe Unebenheit im Asphalt verborgen. Die Frau übersah die Vertiefung, knickte mit dem linken Knöchel um und fiel zu Boden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Frau fordert 14.100 Euro

Die Verletzte klagte daraufhin die Eigentümerin des angrenzenden Grundstücks auf rund 14.100 Euro Schadenersatz, darunter 10.000 Euro Schmerzensgeld. Ihr Argument: Die Eigentümerin hätte den Gehsteig von Laub befreien müssen, berichtet die "Kleine Zeitung". Schließlich sei im Herbst damit zu rechnen, dass die Blätter der fünf Platanen entlang des Weges herunterfallen.

Die Grundstückseigentümerin hatte zwar eine Firma mit der Laubentfernung beauftragt, allerdings nur für ein bis zwei Reinigungen pro Jahr.

Gericht: Frau hätte ausweichen können

Das Landesgericht Linz wies die Klage ab. Fußgänger müssten grundsätzlich auf den Weg vor sich achten. Zudem sei fraglich, ob trockenes Laub überhaupt eine gefährliche Verunreinigung darstelle.

Die Frau legte Berufung ein. Sie argumentierte, dass sie die Vertiefung unter den Blättern gar nicht erkennen konnte. Doch auch das Oberlandesgericht Linz gab ihr nicht recht. Entscheidend war, dass auf demselben Gehsteig auch Bereiche ohne beziehungsweise mit deutlich weniger Laub vorhanden waren.

Die Frau hätte diese Stellen problemlos benutzen können, ohne dafür einen Umweg machen zu müssen. Zudem war ihr bekannt, dass auf dem Gehsteig regelmäßig Laub lag.

Auch interessant

Kundin stürzt in Supermarkt, wird für Diebin gehalten
Zwei Tote! Nach 25 Jahren Justizkrimi steht Urteil fest
Miss Jamaica stürzt von Bühne – jetzt klagt sie

Urteil ist rechtskräftig

Das Oberlandesgericht bestätigte die Entscheidung der Vorinstanz. Die Frau erhält keinen Schadenersatz.

Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig. Es zeigt, dass Fußgänger bei erkennbaren Hindernissen und möglichen Gefahren auf Gehwegen auch selbst Vorsicht walten lassen müssen.

red, 12.11.2026, 13:27
Mehr zum Thema
Klage Schadenersatz Urteil Unfall

Weiterlesen

Weitere Storys
Verletzung Gericht Herbst
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote