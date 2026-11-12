i Unter herabgefallenem Laub können sich Unebenheiten auf Gehsteigen verbergen. iStock / bee32 Im Laub gestürzt Brisantes Urteil – Frau hätte Laub ausweichen müssen Eine Frau brach sich bei einem Sturz auf einem Gehsteig die Schulter und forderte Schadenersatz. Doch vor Gericht ging sie leer aus. Von Österreich Heute 12.11.2026, 13:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein herbstlicher Spaziergang endete für eine Frau mit einem Schulterbruch und einem Rechtsstreit. Vor zwei Jahren war sie an einem Novembernachmittag auf einem Gehsteig im Stadtgebiet unterwegs, als sie plötzlich umknickte und stürzte.

Unter einer Schicht aus trockenem Laub hatte sich eine rund 1,5 Zentimeter tiefe Unebenheit im Asphalt verborgen. Die Frau übersah die Vertiefung, knickte mit dem linken Knöchel um und fiel zu Boden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Frau fordert 14.100 Euro

Die Verletzte klagte daraufhin die Eigentümerin des angrenzenden Grundstücks auf rund 14.100 Euro Schadenersatz, darunter 10.000 Euro Schmerzensgeld. Ihr Argument: Die Eigentümerin hätte den Gehsteig von Laub befreien müssen, berichtet die "Kleine Zeitung". Schließlich sei im Herbst damit zu rechnen, dass die Blätter der fünf Platanen entlang des Weges herunterfallen.

Die Grundstückseigentümerin hatte zwar eine Firma mit der Laubentfernung beauftragt, allerdings nur für ein bis zwei Reinigungen pro Jahr.

Gericht: Frau hätte ausweichen können

Das Landesgericht Linz wies die Klage ab. Fußgänger müssten grundsätzlich auf den Weg vor sich achten. Zudem sei fraglich, ob trockenes Laub überhaupt eine gefährliche Verunreinigung darstelle.

Die Bilder des Tages i ?

Die Frau legte Berufung ein. Sie argumentierte, dass sie die Vertiefung unter den Blättern gar nicht erkennen konnte. Doch auch das Oberlandesgericht Linz gab ihr nicht recht. Entscheidend war, dass auf demselben Gehsteig auch Bereiche ohne beziehungsweise mit deutlich weniger Laub vorhanden waren.

Die Frau hätte diese Stellen problemlos benutzen können, ohne dafür einen Umweg machen zu müssen. Zudem war ihr bekannt, dass auf dem Gehsteig regelmäßig Laub lag.

Urteil ist rechtskräftig

Das Oberlandesgericht bestätigte die Entscheidung der Vorinstanz. Die Frau erhält keinen Schadenersatz.

Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig. Es zeigt, dass Fußgänger bei erkennbaren Hindernissen und möglichen Gefahren auf Gehwegen auch selbst Vorsicht walten lassen müssen.