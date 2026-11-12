Brisantes Urteil – Frau hätte Laub ausweichen müssen

Ein herbstlicher Spaziergang endete für eine Frau mit einem Schulterbruch und einem Rechtsstreit. Vor zwei Jahren war sie an einem Novembernachmittag auf einem Gehsteig im Stadtgebiet unterwegs, als sie plötzlich umknickte und stürzte.
Unter einer Schicht aus trockenem Laub hatte sich eine rund 1,5 Zentimeter tiefe Unebenheit im Asphalt verborgen. Die Frau übersah die Vertiefung, knickte mit dem linken Knöchel um und fiel zu Boden.
Die Verletzte klagte daraufhin die Eigentümerin des angrenzenden Grundstücks auf rund 14.100 Euro Schadenersatz, darunter 10.000 Euro Schmerzensgeld. Ihr Argument: Die Eigentümerin hätte den Gehsteig von Laub befreien müssen, berichtet die "Kleine Zeitung". Schließlich sei im Herbst damit zu rechnen, dass die Blätter der fünf Platanen entlang des Weges herunterfallen.
Die Grundstückseigentümerin hatte zwar eine Firma mit der Laubentfernung beauftragt, allerdings nur für ein bis zwei Reinigungen pro Jahr.
Das Landesgericht Linz wies die Klage ab. Fußgänger müssten grundsätzlich auf den Weg vor sich achten. Zudem sei fraglich, ob trockenes Laub überhaupt eine gefährliche Verunreinigung darstelle.
Die Frau legte Berufung ein. Sie argumentierte, dass sie die Vertiefung unter den Blättern gar nicht erkennen konnte. Doch auch das Oberlandesgericht Linz gab ihr nicht recht. Entscheidend war, dass auf demselben Gehsteig auch Bereiche ohne beziehungsweise mit deutlich weniger Laub vorhanden waren.
Die Frau hätte diese Stellen problemlos benutzen können, ohne dafür einen Umweg machen zu müssen. Zudem war ihr bekannt, dass auf dem Gehsteig regelmäßig Laub lag.
Das Oberlandesgericht bestätigte die Entscheidung der Vorinstanz. Die Frau erhält keinen Schadenersatz.
Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig. Es zeigt, dass Fußgänger bei erkennbaren Hindernissen und möglichen Gefahren auf Gehwegen auch selbst Vorsicht walten lassen müssen.