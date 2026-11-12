i Die Lenzing AG investiert kräftig in die US-amrikanische Produktion Lenzing AG Millionen für Ausbau Lenzing investiert 27 Millionen Euro in den USA Der oberösterreichische Faserhersteller Lenzing nimmt Millionen in die Hand. In den USA wird die Produktion ausgebaut. Auch in Österreich fließt Geld. Von Andreas Neumayer 12.11.2026, 15:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Faserhersteller Lenzing aus dem Bezirk Vöcklabruck baut seine Produktion in den USA aus. Insgesamt 27 Millionen Euro (31 Millionen US-Dollar) investiert das Unternehmen in sein Werk in Mobile im Bundesstaat Alabama.

Mit dem Geld sollen die Produktionsmöglichkeiten für Spezialfasern erweitert werden. Konkret geht es um sogenannte Lyocell-Kurzschnittfasern, die unter anderem bei der Herstellung von Vliesstoffen zum Einsatz kommen.

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Auch in Österreich wird investiert

Der Ausbau in den USA ist Teil eines größeren Investitionsprogramms. Insgesamt steckt Lenzing 50 Millionen Euro in sein Vliesstoffgeschäft.

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Davon sind 23 Millionen Euro für den heimischen Standort in Lenzing vorgesehen. Dort sollen ebenfalls die Produktionskapazitäten erweitert werden.

Unternehmen setzt auf Spezialfasern

Mit den Investitionen will sich der Konzern stärker auf Spezialfasern konzentrieren und seine Produktion flexibler gestalten.

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"Vliesstoffe sind ein strategisches Wachstumsfeld für Lenzing. Die Investition in Mobile spiegelt unser klares Bekenntnis wider, unsere Kompetenzen in diesem Geschäft weiter auszubauen und die Präsenz von Lenzing in Nord- und Südamerika sowie weltweit zu stärken", erklärt Vorstandschef Georg Kasperkovitz.

Die neuen Kapazitäten sollen es dem Unternehmen ermöglichen, künftig mehr unterschiedliche Fasern für spezielle Anwendungen anzubieten. Dabei setzt Lenzing verstärkt auf holzbasierte Materialien als Alternative zu Fasern aus fossilen Rohstoffen