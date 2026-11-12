i Der alkoholisierte Lenker stürzte während der Kontrolle und musste ins Krankenhaus. Getty Images Kontrolle endet im Spital Betrunken am Steuer! Mann stürzt bei Polizeikontrolle Ein 75-jähriger Autofahrer wurde in Ohlsdorf (OÖ) von der Polizei kontrolliert. Die Beamten bemerkten deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung. Von Andreas Neumayer 12.11.2026, 14:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr war der 75-Jährige aus dem Bezirk Gmunden mit seinem Auto von Reinthal in Richtung Weinberg unterwegs. Im Gemeindegebiet von Ohlsdorf blieb er schließlich in einer Hauseinfahrt stehen.

Kurz darauf wurde der Pensionist von einer Polizeistreife kontrolliert. Dabei bemerkten die Beamten eindeutige Anzeichen einer Alkoholisierung.

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Pensionist stürzte bei Kontrolle

Während der Amtshandlung kam es zu einem Zwischenfall: Der 75-Jährige stürzte plötzlich ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich dabei unbestimmten Grades.

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Er musste ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert werden.

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Bei der Kontrolle stellte sich außerdem heraus, dass der Mann gar keine gültige Lenkberechtigung für das Fahrzeug besaß. Der 75-Jährige wird angezeigt.