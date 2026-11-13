i Einsatz löste Verkehrsbehinderungen aus. laumat Großeinsatz in der Nacht Alarm in Klinik! Feuerwehr rückt wegen Schadstoff aus Aufregung in der Nacht auf Freitag in Wels! Ein möglicher Schadstoffaustritt und Brandverdacht lösten einen Großeinsatz im Klinikum aus. Von Österreich Heute 13.11.2026, 10:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Alarm mitten in der Nacht! Im Klinikum Wels (OÖ) herrschte in der Nacht auf Freitag plötzlich Aufregung. Ein möglicher Austritt gefährlicher Stoffe und der Verdacht auf einen Brand riefen gleich mehrere Einsatzkräfte auf den Plan. Zwei Feuerwehren, die Rettung und die Polizei rückten an.

Zunächst war unklar, ob tatsächlich eine Gefahr bestand. Die Feuerwehrleute gingen der Sache nach und führten mehrere Messungen durch, um einen möglichen Schadstoffaustritt abzuklären.

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Technischer Defekt dürfte Alarm ausgelöst haben

Zum Glück konnten die Einsatzkräfte rasch Entwarnung geben: Bei den Messungen wurde keine Gefährdung festgestellt. Auch der befürchtete Brand bestätigte sich nicht.

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Stattdessen dürfte ein technischer Defekt an einer Lüftungsanlage für den nächtlichen Alarm verantwortlich gewesen sein.

Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. Eine Gefahr für Menschen bestand laut den vorliegenden Informationen nicht.

Straßen rund um Klinikum betroffen

Während des Einsatzes kam es auch zu Verkehrsbehinderungen. Die Grieskirchner Straße und die Römerstraße waren im Bereich des Klinikums nur erschwert passierbar.

Nachdem die Einsatzkräfte endgültig Entwarnung gegeben hatten, konnten Feuerwehr, Rettung und Polizei wieder abrücken.