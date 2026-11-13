i Der Pannenstreifen auf der A7 könnte künftig zur zusätzlichen Fahrspur werden und für weniger Stau sorgen. eyewave, istock Hoffnung für Pendler Gegen Stau! Pannenstreifen soll zur Fahrspur werden Schluss mit dem täglichen Stau-Frust? Auf der A7 bei Linz soll der Pannenstreifen zur zusätzlichen Fahrspur werden. Die Asfinag plant bereits. Von Österreich Heute 13.11.2026, 08:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Stillstand vor allem zu Stoßzeiten sind keine Seltenheit. Wer auf der A7 bei Linz unterwegs ist, braucht oft starke Nerven. Jetzt soll eine zusätzliche Fahrspur für Entlastung sorgen. Die Asfinag arbeitet an Plänen, den Pannenstreifen zwischen dem Knoten Linz und dem Tunnel Bindermichl für den Verkehr freizugeben, das berichten die Oberösterreichischen Nachrichten (OÖN).

Autos sollen schneller vorankommen, gleichzeitig sollen sich weniger Fahrzeuge bis auf die A1 zurückstauen. Erste Untersuchungen machen Hoffnung. "Die bisher durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass damit die Verkehrsqualität auf diesem Abschnitt wesentlich verbessert werden könnte", sagt in den OÖN Asfinag-Sprecher Christoph Pollinger.

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A7 wird noch bis Ende 2027 saniert

Bevor der Pannenstreifen zur zusätzlichen Fahrspur werden könnte, muss noch umgebaut werden. Seit April wird die A7 zwischen dem Knoten Linz und der Anschlussstelle Franzosenhausweg umfassend saniert.

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Unter anderem werden die Fahrbahn, Brücken und der Lärmschutz erneuert. Auch der Pannenstreifen wird verbreitert. Bis Ende 2027 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Wichtig: Durch die laufende Sanierung entsteht noch keine zusätzliche Fahrspur. Die Freigabe des Pannenstreifens bis zum Tunnel Bindermichl ist erst danach als eigenes Projekt vorgesehen.

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Achtung: Bis zu 726 Euro Strafe drohen

Bis es so weit ist, bleibt der Pannenstreifen für den normalen Verkehr tabu. Wer ihn ohne Erlaubnis als zusätzliche Fahrspur nutzt, muss mit einer Strafe von bis zu 726 Euro rechnen.

Ob die geplante Freigabe den Verkehr tatsächlich spürbar entlastet, hängt außerdem von den anschließenden Straßenabschnitten ab. Können diese die zusätzlichen Fahrzeuge nicht aufnehmen, könnte sich der Stau lediglich an eine andere Stelle verlagern.