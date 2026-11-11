Stau-Alarm! Auf diesen Straßen wird es jetzt eng

Autofahrer brauchen am kommenden Wochenende starke Nerven! Von Freitag (13. November) bis Sonntag (15. November) drohen in mehreren österreichischen Städten längere Verzögerungen. Grund dafür sind zahlreiche Veranstaltungen, Weihnachtsmärkte und ein ausverkauftes Fußball-Länderspiel. Der ARBÖ verrät, wo es besonders eng werden dürfte.
Besonders angespannt dürfte die Verkehrslage am Samstag in Linz werden. Um 20.45 Uhr trifft Österreich in der ausverkauften Raiffeisen Arena auf Irland. Schon ab dem späten Nachmittag rechnet der ARBÖ mit starkem Verkehrsaufkommen rund um die Gugl.
Betroffen sind vor allem die Mühlkreisautobahn (A7), die Wiener Straße (B1), die Waldeggstraße und die Ziegeleistraße. Letztere wird wegen einer zusätzlichen Busspur mit einem Halte- und Parkverbot belegt.
Zusätzlich endet am Samstag die Bildungsmesse "Interpädagogica" im Design Center. Mehr als 12.000 Besucher werden erwartet. Besonders rund um den Europaplatz und die Prinz-Eugen-Straße könnte es deshalb zu Verzögerungen kommen.
Wichtig für Fußballfans: Das Matchticket gilt am Samstag von 15.45 Uhr bis Mitternacht auch als Fahrschein für die LINZ AG LINIEN in der Kernzone. Die Buslinien 27 und 46 werden verstärkt.
Auch in Wien könnte es am Wochenende ordentlich stauen. Am Freitag öffnen gleich mehrere Weihnachtsmärkte, darunter jene am Rathausplatz, am Karlsplatz, am Spittelberg und Am Hof. Am Samstag startet zusätzlich der Altwiener Christkindlmarkt auf der Freyung.
Der ARBÖ erwartet vor allem auf der Ringstraße, der Zweierlinie und den Zufahrten zur Innenstadt längere Wartezeiten.
Dazu kommt ein dichtes Veranstaltungsprogramm in der Wiener Stadthalle. Am Freitag stehen "Jungle" und "Romeo & Julia" auf dem Programm, am Samstag folgen Beatrice Egli und weitere Vorstellungen von "Romeo & Julia". Am Sonntag treten "Tokio Hotel" auf.
Besonders auf dem Neubaugürtel, der Hütteldorfer Straße und im Nibelungenviertel könnte es vor und nach den Veranstaltungen eng werden.
Wer mit dem Auto kommt, kann die Märzparkgarage oder die Stadthallengarage nutzen. Das Veranstaltungsticket kostet dort jeweils 12 Euro für 24 Stunden. Der ARBÖ empfiehlt dennoch die Anreise mit Öffis.
In Klagenfurt locken die "Familien- und Brauchtumsmesse" sowie die "Gesund Leben"-Messe rund 24.000 Besucher an.
Vor allem am Samstag und Sonntag rechnet der ARBÖ mit zusätzlichem Verkehr auf der Südautobahn (A2) bei den Klagenfurter Abfahrten, dem Südring, der Rosentaler Straße (B91) und der Villacher Straße.
Auch in Innsbruck wird es voll. Von Freitag bis Sonntag findet die Seniorenmesse "SENaktiv" statt. Rund um das Messegelände sind Parkplätze knapp, weshalb der ARBÖ vor verstärktem Parkplatzsuchverkehr warnt.
Gut zu wissen: Mit einem gültigen Messeticket können Besucher die öffentlichen Verkehrsmittel in ganz Tirol für die An- und Abreise kostenlos nutzen.