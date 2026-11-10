i Gegen Benko als Einzelunternehmer wurden Forderungen von deutlich mehr als zwei Milliarden Euro angemeldet. Reuters OGH sichert sich Vermögen Knalleffekt! Gericht kassiert 50 Millionen von Benko ab René Benko erleidet einen Rückschlag im Kampf um das Familienvermögen. Mehr als 50 Millionen Euro sind nun für Gläubiger gesichert. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 18:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwerer Rückschlag für René Benko: Der Oberste Gerichtshof Liechtensteins hat mehr als 50 Millionen Euro aus der Ingbe-Stiftung der Familie für die Gläubiger des insolventen Signa-Gründers sichern lassen. Das berichtet die "Kronen Zeitung" unter Berufung auf eigene Recherchen und jene des Magazins "News". Damit setzte sich Benkos Masseverwalter Andreas Grabenweger vor dem Höchstgericht durch.

Die Ingbe-Stiftung mit Sitz in Liechtenstein gilt als wichtiger Teil des Familienvermögens. Benko hatte sie 2014 gemeinsam mit seiner Mutter Ingeborg gegründet. Der Masseverwalter versucht seit Ende 2025, auf Vermögenswerte der Stiftung zuzugreifen. Er argumentiert, dass Benko dort maßgeblichen Einfluss ausgeübt und die Stiftung faktisch wie ein eigenes Konto genutzt habe. Benko und die Stiftung bestreiten diese Darstellung.

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Gläubigerforderungen in Milliardenhöhe

Die nun gesicherten mehr als 50 Millionen Euro sollen den geschädigten Gläubigern zugutekommen. Gegen Benko als Einzelunternehmer wurden Forderungen von deutlich mehr als zwei Milliarden Euro angemeldet. Der Schuldenberg der Signa-Gruppe liegt laut dem Bericht bei mehr als 30 Milliarden Euro.

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Das Urteil des liechtensteinischen Höchstgerichts ist ein wichtiger Schritt für den Masseverwalter. Die genaue Höhe der Ansprüche muss allerdings noch ein Gericht erster Instanz bestimmen. Es geht also zunächst um die Sicherung des Geldes, nicht um eine bereits erfolgte Auszahlung an die Gläubiger.

Weiterer Rückschlag für Benko

Auch in Österreich geriet Benko zuletzt erneut unter Druck. In der Vorwoche wurde er am Landesgericht Innsbruck wegen schweren Betrugs an seinem Mitinvestor Hans Peter Haselsteiner zu einer zusätzlichen Strafe verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, für alle offenen Vorwürfe gilt für Benko die Unschuldsvermutung.