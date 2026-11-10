i Im Jahr 2025 wurden bei 134 Aufgriffen insgesamt 8.840 pyrotechnische Gegenstände sichergestellt. Polizei OÖ Tausende Sicherstellungen 300 Zugstreifen im November – Böller-Chaoten im Visier Knapp 2.000 Sicherstellungen seit Mitte Oktober: Die Polizei geht österreichweit verstärkt gegen illegale Pyrotechnik vor. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 20:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vor Silvester verschärfen Polizei und Zoll in Österreich den Kampf gegen illegale Pyrotechnik. Besonders Züge aus Tschechien stehen im Fokus der Kontrollen. Seit Mitte Oktober wurden österreichweit bereits knapp 2.000 Sicherstellungen nach dem Pyrotechnikgesetz verzeichnet. Bis zum Jahreswechsel sollen die Schwerpunktaktionen weiter intensiviert werden.

Am Dienstag kontrollierten Einsatzkräfte unter anderem am Bahnhof Wien-Floridsdorf und auf der Strecke zum Praterstern. Die Behörden arbeiten dabei mit der tschechischen Polizei und den ÖBB zusammen. Auch in den Grenzbezirken Hollabrunn, Mistelbach und Gmünd sowie in Oberösterreich gibt es verstärkte Kontrollen. Gemischte österreichisch-tschechische Polizeistreifen sind auf beiden Seiten der Grenze unterwegs.

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300 Zugstreifen im November geplant

Die illegale Pyrotechnik wird laut Polizei häufig in Tschechien gekauft und anschließend mit dem Auto oder Zug nach Österreich gebracht. Teilweise werden die Gegenstände auch über die grüne Grenze transportiert und hier weiterverkauft. Besonders gefährliche Böller können schwere Verletzungen verursachen.

Allein im November sind rund 300 Zugstreifen vorgesehen. Seit Mai waren uniformierte Polizeikräfte bereits in rund 500 Zügen im Einsatz. Die Bereitschaftseinheit Wien stellte bei bisherigen Schwerpunktkontrollen mehr als 700 pyrotechnische Gegenstände sicher. Am 28. Oktober führte ein Hinweis eines ÖBB-Zugbegleiters zur Sicherstellung von 307 verbotenen Gegenständen.

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Tausende Böller aus dem Verkehr gezogen

Auch die Zollbilanz zeigt das Ausmaß des Problems: Im Jahr 2025 wurden bei 134 Aufgriffen insgesamt 8.840 pyrotechnische Gegenstände sichergestellt. Darunter waren 720 Feuerwerkskörper mit besonders hohem Gefahrenpotenzial. Seit Mitte Oktober 2026 verzeichnete die Polizei bundesweit knapp 2.000 Sicherstellungen nach dem Pyrotechnikgesetz.

Bei den Kontrollen am Dienstag wurde zudem eine ungarische Staatsangehörige am Weg zum Praterstern angehalten. In ihrem Gepäck fanden die Beamten 22 mutmaßlich gestohlene Puppen im geschätzten Wert von rund 600 Euro. Die Frau zeigte sich laut Innenministerium geständig und wurde wegen des Verdachts des Diebstahls angezeigt. Wegen eines fremdenrechtlichen Festnahmeauftrags wurde sie anschließend festgenommen.

Die Polizei will die Kontrollen bis Silvester fortsetzen und appelliert, ausschließlich zugelassene Pyrotechnik zu verwenden.