i Beamte während einer Schwerpunkt-Kontrolle am Praterstern. Sabine Hertel Kampf gegen illegale Böller 700 Pyro-Fälle in Wien – Polizei kontrolliert nun Züge Vor Silvester verschärfen die Behörden den Kampf gegen illegale Pyrotechnik. Besonders Züge von Tschechien nach Wien stehen dabei im Fokus. Von Wien Heute 10.11.2026, 15:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichweit wurden heuer bereits 4.000 Fälle im Zusammenhang mit illegaler Pyrotechnik registriert, 700 davon allein in Wien. Diese Zahlen nannte Bundespolizeidirektor Michael Takács am Dienstag (10.11.) bei einem Lokalaugenschein am Bahnhof Wien-Floridsdorf.

Mit dabei waren Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) , der stellvertretende tschechische Polizeipräsident Tomáš Lerch und Manfred Ihle, Oberkommandant der Bereitschaftseinheit Wien.

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Bahnhöfe und Züge im Visier

Gemeinsam mit den ÖBB, dem Zoll und der tschechischen Polizei setzt die Wiener Polizei auf verstärkte Kontrollen. Schwerpunkte bilden Züge Richtung Wien sowie die Bahnhöfe Floridsdorf und Praterstern. Auch an den Staatsgrenzen wird kontrolliert.

Bis Jahresende sind laut Takács rund 300 Zugstreifen geplant. Dabei begleiten Polizisten Züge aus Tschechien nach Österreich und führen in Absprache mit dem ÖBB-Personal Kontrollen durch. Ein heuer erstellter Leitfaden soll ÖBB-Mitarbeitern helfen, Verdachtsfälle zu erkennen und der Polizei zu melden. "Es ist für unser Personal und für unsere Fahrgäste massiv von Bedeutung, dass wir keine pyrotechnischen Gegenstände in den Süden transportieren", betont ÖBB-Geschäftsführerin Michaela Huber.

Böller werden sogar im Zug versteckt

Die verbotene Pyrotechnik wird unter anderem in Tschechien gekauft und über die grüne Grenze oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Österreich gebracht. "Teilweise wird das dann hier auch weiterverkauft oder weitergegeben", erklärt Ihle.

Neben Taschen und Rucksäcken dienen auch andere Sitzplätze im Zug als Versteck. "Sie verstecken es dann teilweise irgendwo im Zug", so Ihle. Entdeckte Pyrotechnik bringen die Beamten möglichst rasch aus dem Zug.

Lokalaugenschein zur Kontrolle von illegaler Pyrotechnik i ?

Besonders Jugendliche in Gefahr

Besonders häufig werden laut Polizei Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren mit illegaler Pyrotechnik erwischt. Die Folgen können schwerwiegend sein. Bundespolizeidirektor Michael Takács warnt: "Wir haben schon die ersten Schwerverletzten zu verzeichnen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass überhaupt niemand verletzt wird."

Die Behörden setzen auf null Toleranz gegenüber illegaler Pyrotechnik. Ziel ist es, den Schmuggel und Weiterverkauf zu stoppen. Der verstärkte Einsatz soll voraussichtlich bis nach Silvester weiterlaufen.