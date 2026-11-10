i Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. istock Täter auf der Flucht Angestellte bei Raubüberfall in Favoriten verletzt Ein unbekannter Mann überfiel am Montag eine Trafik in Favoriten. Dabei stieß er eine 65-jährige Mitarbeiterin zu Boden und flüchtete mit der Kassa. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 11:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagmittag eine Trafik in Wien-Favoriten überfallen. Gegen 12.15 Uhr betrat der Täter das Geschäft und ging direkt hinter das Verkaufspult. Dort stieß er eine 65-jährige Angestellte zu Boden und schnappte sich die Kassa samt Bargeld.

Anschließend flüchtete der Räuber in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiterin erlitt bei dem Überfall Verletzungen und musste von der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden.

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Auch ihr Ehemann, der zugleich Inhaber der Trafik ist, befand sich zum Tatzeitpunkt im Geschäft.

Die Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernommen.