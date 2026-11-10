Startseite Wien Chronik
Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
istock
Täter auf der Flucht

Angestellte bei Raubüberfall in Favoriten verletzt

Ein unbekannter Mann überfiel am Montag eine Trafik in Favoriten. Dabei stieß er eine 65-jährige Mitarbeiterin zu Boden und flüchtete mit der Kassa.
Von Newsdesk Heute
10.11.2026, 11:47
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagmittag eine Trafik in Wien-Favoriten überfallen. Gegen 12.15 Uhr betrat der Täter das Geschäft und ging direkt hinter das Verkaufspult. Dort stieß er eine 65-jährige Angestellte zu Boden und schnappte sich die Kassa samt Bargeld.

Anschließend flüchtete der Räuber in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiterin erlitt bei dem Überfall Verletzungen und musste von der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Auch ihr Ehemann, der zugleich Inhaber der Trafik ist, befand sich zum Tatzeitpunkt im Geschäft.

Auch interessant

Trio attackiert Mann (27) – Brutaler Raub in Wien
Vier Räuber prügeln mitten in Park auf Wiener (20) ein
Pfefferspray-Attacke – Wiener mitten am Tag ausgeraubt

Die Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernommen.

red, 10.11.2026, 11:47
Mehr zum Thema
Überfall Raub Trafik Landeskriminalamt Wien

Weiterlesen

Weitere Storys
Polizei Wien Opfer Rettung
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote