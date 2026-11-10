i Die beiden Angeklagten (r.) am Wiener Straflandesgericht beim Prozessauftakt am Montag Denise Auer 14 Millionen Euro Schaden Vom Masseur zum Geldjongleur – jetzt droht Wiener Häf’n Mit Traumrenditen und teuren Events sollen zwei Männer ohne Finanzlizenzen Hunderte Anleger um Millionen Euro geprellt haben. Dem Duo droht nun Häf’n. Von Christian Tomsits 10.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Versprechen, noch größere Gewinne – und am Ende sind Millionen Euro gutgläubiger Anleger futsch! Am Montag startete ein auf drei Tage angesetzter Prozess gegen zwei mutmaßliche Finanzbetrüger.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wirft den Männern vor, rund 900 Anleger mit sagenhaften Renditeversprechen um ihr Erspartes gebracht zu haben. Schaden: rund 14 Millionen Euro!

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Dabei hatten die beiden Angeklagten – ein gelernter Tischler und Masseur aus Wien (65) sowie ein deutsch-italienischer Ex-Versicherungsvertreter (51) mit Maurerlehre – laut Anklage von Finanzgeschäften herzlich wenig Ahnung. Was sie dafür hatten: ein laut Staatsanwältin "überzeugendes Auftreten" und offenbar das Talent, anderen bei teuren Trading-Events in Luxushotels das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Ab 2017 lockten sie mit ihrer Investmentfirma und angeblich lukrativen Geschäften mit Immobilien, Kryptowährungen, Edelmetallen und Start-ups. Versprochen wurden unglaubliche 25 Prozent Rendite pro Monat! In einem Werbevideo schwärmte eine sonore Stimme zu pathetischer Musik von "Experten mit jahrzehntelanger Erfahrung im Finanzgeschäft".

Sogenannte "Leader" wurden mit Provisionen geködert, um neue Anleger anzuwerben. Insgesamt flossen so rund 36 Millionen Euro – von Einzahlungen über 1.000 Euro bis hin zu einer halben Million.

Doch das vermeintliche Investmentimperium bestand laut Anklage lediglich auf dem Papier. Die Staatsanwältin sprach von einer "in höchstem Maße unseriösen" und "existenzvernichtenden Vorgangsweise". Dahinter steckte laut umfangreichen Ermittlungen ein klassisches Ponzi-System: Gewinne wurden mit dem Geld neuer Anleger finanziert. Als der Nachschub versiegte, brach das Kartenhaus zusammen.

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Der von Rechtsanwalt Gregor Holzknecht verteidigte Friseur, der mittlerweile im Privatkonkurs ist und von AMS-Geld lebt, zeigte sich geständig. Sein Mitangeklagter bestritt hingegen die Betrugsabsicht. Beiden drohen bis zu zehn Jahre Haft. Die Verhandlung ist über drei Tage angesetzt. Es gilt die Unschuldsvermutung.