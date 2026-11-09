i Die Frau musste sich vor Gericht verantworten (Symbolbild). iStock Schere, Schürhaken Frau attackiert Mann: vor Gericht folgt Liebeserklärung Statt ihre Rubinhochzeit zu feiern, landete ein Ehepaar in Wien vor Gericht. Die Frau soll ihren pflegebedürftigen Mann mehrfach attackiert haben. Von Österreich Heute 09.11.2026, 16:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

40 Jahre Ehe, doch statt einer großen Liebesfeier gab es einen Gerichtstermin! Eine 61-jährige Wienerin musste sich am Montag vor Gericht verantworten, weil sie ihren 20 Jahre älteren Ehemann mehrfach angegriffen haben soll.

Dabei sollen eine Schere, ein Schürhaken und ein Jausenmesser zum Einsatz gekommen sein. Besonders überraschend: Trotz der Vorwürfe machten sich die beiden vor Gericht gegenseitig Liebeserklärungen.

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"Sie woar die beste Frau"

"Sie woar die beste Frau, die i je g’hobt hob", erklärte der 81-Jährige vor Gericht laut dem "Kurier". Auch seine Ehefrau wurde emotional: "Ich habe den besten Ehemann", sagte sie und wischte sich eine Träne weg.

Doch hinter den Liebeserklärungen steckt eine belastete Ehe. Die 61-Jährige soll ihren pflegebedürftigen Mann innerhalb kurzer Zeit dreimal gefährlich attackiert haben. Zuerst mit einer Schere, danach mit einem Schürhaken und zuletzt im September mit einem Jausenmesser.

Nach dem letzten Vorfall hatte der Mann genug. Er verließ die gemeinsame Wohnung und fuhr zur Polizei. Dort erklärte er: "Ich muss jetzt Anzeige erstatten, weil ich Angst habe, dass ich beim nächsten Mal tot bin".

Aperol wurde zum Problem

Vor Gericht bestritt die Angeklagte die Handgreiflichkeiten. Auch ein Alkoholproblem wollte sie nicht eingestehen. "Ich trinke nur gelegentlich einen Aperol", sagte sie. "Ich bin keine Alkoholikerin."

Allerdings gab es bereits mehrere dokumentierte Vorfälle, bei denen die Frau erheblich alkoholisiert gewesen war. Die Polizei musste wiederholt zur gemeinsamen Wohnung ausrücken. Auch die psychiatrische Notfallambulanz hatte die 61-Jährige mehrmals schwer alkoholisiert aufgesucht.

Ihr Ehemann berichtete, dass seine Frau früher immer gut zu ihm gewesen sei. "Sie woar jo immer guat zu mir", sagte er als Zeuge. Erst vor einiger Zeit habe sie mit dem Trinken begonnen.

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"Ich schaffe das nicht mehr"

Die arbeitslose Frau leidet nach einem schweren Schicksalsschlag an Depressionen. Seit Jahren pflegt sie ihren Ehemann. Vor Gericht gestand sie ein, mit der Situation überfordert zu sein: "Ich schaffe das nicht mehr".

Dass ihr Mann sie angezeigt hatte, konnte sie dennoch nicht nachvollziehen. "Er hat mich ja auch geschlagen. Aber ich habe ihn nie angezeigt", erklärte sie.

Die Richterin zeigte Verständnis für die Überforderung, stellte aber klar: "Dass Sie an Ihre Grenzen stoßen, glaube ich. Aber Sie können nicht jedes Mal zum Aperol greifen".

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18 Monate bedingt – Richterin gibt Rat

Weil die Verletzungen des Ehemannes nur mit geringer Intensität zugefügt worden waren, verhängte das Gericht eine bedingte Freiheitsstrafe von 18 Monaten. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Die 61-Jährige, die seit September in Untersuchungshaft gesessen war, durfte wieder nach Hause.

Zum Abschied gab ihr die Richterin noch einen ungewöhnlichen Ratschlag: "Ihr Mann hat Ihnen eine Chance gegeben, seien Sie nicht böse auf ihn. Und machen Sie einen Bogen um den Aperol. Trinken Sie einen Cafe Latte".