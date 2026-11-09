i Der Raser wurde angezeigt. iStock Tempo-Exzess in Wien 110 statt 30 km/h – Raser droht jetzt Auto-Verlust Mit 110 km/h raste ein Autolenker in Wien durch eine 30er-Zone. Nun drohen ihm der Verlust des Führerscheins und die Beschlagnahme seines Pkw. Von Newsdesk Heute 09.11.2026, 12:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seine Ausfahrt am Samstag dürfte für einen Autolenker in Wien nun schwere Konsequenzen haben. Der Mann war gegen 21.45 Uhr in Wien-Ottakring unterwegs. Dort bretterte er mit 110 Km/h durch eine 30er-Zone in der Lobmeyrgasse.

Nach Abzug der gesetzlichen Messtoleranz ergab sich eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit um 74 km/h. Die Geschwindigkeitsübertretung wurde im Zuge einer Schwerpunktaktion der Landesverkehrsabteilung Wien mittels eines mobilen Radarmessfahrzeugs festgestellt.

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In weiterer Folge wurde der Lenker jetzt angezeigt. Dem Raser drohen ein Führerscheinentzugsverfahren sowie die Beschlagnahme seines Fahrzeugs.