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Der Raser wurde angezeigt.
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Tempo-Exzess in Wien

110 statt 30 km/h – Raser droht jetzt Auto-Verlust

Mit 110 km/h raste ein Autolenker in Wien durch eine 30er-Zone. Nun drohen ihm der Verlust des Führerscheins und die Beschlagnahme seines Pkw.
Von Newsdesk Heute
09.11.2026, 12:06
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Seine Ausfahrt am Samstag dürfte für einen Autolenker in Wien nun schwere Konsequenzen haben. Der Mann war gegen 21.45 Uhr in Wien-Ottakring unterwegs. Dort bretterte er mit 110 Km/h durch eine 30er-Zone in der Lobmeyrgasse.

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Nach Abzug der gesetzlichen Messtoleranz ergab sich eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit um 74 km/h. Die Geschwindigkeitsübertretung wurde im Zuge einer Schwerpunktaktion der Landesverkehrsabteilung Wien mittels eines mobilen Radarmessfahrzeugs festgestellt.

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In weiterer Folge wurde der Lenker jetzt angezeigt. Dem Raser drohen ein Führerscheinentzugsverfahren sowie die Beschlagnahme seines Fahrzeugs.

red, 09.11.2026, 12:06
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