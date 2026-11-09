110 statt 30 km/h – Raser droht jetzt Auto-Verlust

Seine Ausfahrt am Samstag dürfte für einen Autolenker in Wien nun schwere Konsequenzen haben. Der Mann war gegen 21.45 Uhr in Wien-Ottakring unterwegs. Dort bretterte er mit 110 Km/h durch eine 30er-Zone in der Lobmeyrgasse.
Nach Abzug der gesetzlichen Messtoleranz ergab sich eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit um 74 km/h. Die Geschwindigkeitsübertretung wurde im Zuge einer Schwerpunktaktion der Landesverkehrsabteilung Wien mittels eines mobilen Radarmessfahrzeugs festgestellt.
In weiterer Folge wurde der Lenker jetzt angezeigt. Dem Raser drohen ein Führerscheinentzugsverfahren sowie die Beschlagnahme seines Fahrzeugs.