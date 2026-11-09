i Zwei Polizisten wurden verletzt. iStock Wilde Szenen in Wien Duo flüchtet nach Crash und attackiert Polizisten Nach einem Verkehrsunfall in Wien-Fünfhaus flüchtete ein 32-Jähriger vor der Polizei. Bei seiner Festnahme wurden zwei Beamte verletzt. Von Newsdesk Heute 09.11.2026, 11:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Verkehrsunfall in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus hat am Sonntagnachmittag (8. November) einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 16.30 Uhr krachten im Kreuzungsbereich Avedikstraße/Lehnergasse zwei Autos zusammen. Einer der beteiligten Lenker (50) vermutete, dass sein Unfallgegner alkoholisiert sein könnte. Doch als er überlegte, die Polizei zu verständigen, ergriff der andere Autofahrer plötzlich die Flucht.

Ein Begleiter des mutmaßlichen Unfalllenkers soll daraufhin das Steuer übernommen haben und ebenfalls davongefahren sein. Der 50-Jährige alarmierte daraufhin die Polizei.

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Polizei stoppt Lenker mit 0,6 Promille

Polizisten konnten das gesuchte Fahrzeug wenig später in der Jehringgasse aufspüren. Bei dem Mann, der zu diesem Zeitpunkt am Steuer saß, stellten die Beamten 0,6 Promille Alkohol fest. Sein Führerschein wurde ihm daraufhin in einer nahegelegenen Polizeiinspektion vorläufig abgenommen.

Als die Polizisten anschließend zum abgestellten Auto zurückkehrten, fiel ihnen ein Mann auf, der den Wagen mit seinem Handy filmte. Schnell stellte sich heraus: Bei dem 32-jährigen Serben handelte es sich um den Zulassungsbesitzer und mutmaßlichen ursprünglichen Unfalllenker. Ein zuvor im Fahrzeug gefundener Reisepass half den Beamten bei der Identifizierung.

32-Jähriger schlägt auf Polizisten ein

Weil der Mann Anzeichen einer möglichen Suchtmittelbeeinträchtigung zeigte, wollten ihn die Beamten durchsuchen. Doch plötzlich eskalierte die Situation: Der 32-Jährige schlug einem Polizisten gegen den Oberkörper und versuchte davonzulaufen.

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Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf, holten den Flüchtenden rasch ein und nahmen ihn fest. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizisten verletzt. Einer der beiden konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen.

13 Säckchen Kokain sichergestellt

Bei der anschließenden Personsdurchsuchung machten die Polizisten schließlich einen brisanten Fund: Der 32-Jährige hatte insgesamt 13 Säckchen mit Kokain bei sich, darunter zwölf kleinere und ein größeres.

Was als gewöhnlicher Verkehrsunfall begann, endete damit in einer Festnahme, zwei verletzten Polizisten und einem Drogenfund.