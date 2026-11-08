i Die abgebrochene Messerspitze. LPD Wien Drogerie-Überfall in Wien Messer bricht ab! Räuber muss ohne Beute flüchten Ein 44-Jähriger soll am Samstag einen Drogeriemarkt in Wien mit einem Messer überfallen haben. Doch der Raub ging gehörig schief. Von Newsdesk Heute 08.11.2026, 16:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein versuchter Raubüberfall hat am Samstagnachmittag (7. November) in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus für einen Polizeieinsatz gesorgt. Ein 44-jähriger Mann soll gegen 16.30 Uhr eine Angestellte eines Drogeriemarktes mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert haben.

Die Mitarbeiterin reagierte geistesgegenwärtig: Sie konnte sich dem mutmaßlichen Räuber entziehen und flüchtete gemeinsam mit einer Kollegin in einen Lagerraum. Von dort alarmierten die beiden Frauen sofort die Polizei.

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Messerklinge bricht bei Raubversuch ab

Während sich die Angestellten in Sicherheit brachten, versuchte der 44-Jährige, die Registrierkasse mit seinem Messer gewaltsam aufzubrechen. Doch dabei ging sein Plan gehörig schief: Die Klinge brach ab!

Ohne einen Cent Beute machte sich der Tatverdächtige daraufhin aus dem Staub. Ein Zeuge beobachtete die Flucht und konnte den alarmierten Polizisten einen entscheidenden Hinweis geben: Der Mann war entlang der Sechshauser Straße stadteinwärts geflüchtet.

Polizei schnappt mutmaßlichen Räuber

Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung ein. Polizisten der Inspektion Tannengasse konnten den 44-Jährigen schließlich unweit des Tatortes aufspüren und festnehmen.

Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Raubes übernommen. Für den mutmaßlichen Täter endete der Überfall damit gleich doppelt erfolglos: Die Kasse blieb zu, die Handschellen klickten.