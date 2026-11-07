i Die WEGA musste anrücken. (Symbolbild) IMAGO/Andreas Stroh Großfahndung Messerstich auf offener Straße – WEGA-Einsatz in Wien Blutige Eskalation in Wien-Alsergrund: Ein 34-Jähriger soll seinem Freund (36) aus Eifersucht ein Messer in den Oberschenkel gerammt haben. Von Newsdesk Heute 07.11.2026, 10:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Aussprache zwischen zwei Freunden ist am Freitagabend (6. November) in Wien völlig aus dem Ruder gelaufen. Gegen 20.30 Uhr soll ein 34-jähriger Iraner in der Widerhofergasse im Bezirk Alsergrund aus Eifersucht mit einem Messer auf seinen 36-jährigen Freund losgegangen sein.

Der Verdächtige soll dem Mann dabei in den Oberschenkel gestochen haben. Anschließend ergriff er die Flucht.

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Opfer nach Messerattacke im Spital

Ein Bekannter des Verletzten alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Die Berufsrettung Wien versorgte den 36-Jährigen noch am Tatort notfallmedizinisch und brachte ihn anschließend in ein Spital.

Währenddessen leitete die Polizei eine groß angelegte Fahndung nach dem flüchtigen Messerstecher ein. Neben Polizisten aus mehreren Wiener Bezirken beteiligte sich auch die Sondereinheit WEGA an der Suche.

Polizei schnappt Verdächtigen bei seinem Auto

Im Zuge der Fahndung entdeckten die Beamten das Fahrzeug des 34-Jährigen im Bereich des Matzleinsdorfer Platzes in Wien-Margareten. Vom mutmaßlichen Täter fehlte zunächst jede Spur.

Doch wenig später kehrte der Mann zu seinem abgestellten Pkw zurück. Dort warteten bereits die Polizisten und nahmen den 34-Jährigen fest. Von der mutmaßlichen Tatwaffe fehlt allerdings weiterhin jede Spur. Das Messer konnte bisher nicht gefunden werden.