i Archivbild eines Polizeieinsatzes in Wien. Denise Auer Mit Tod bedroht Mann (35) jagt Mädchen mit Holzlatte durch Park Schock für zwei Mädchen (15, 17) in Wien-Neubau! Ein Betrunkener soll sie mit einer Holzlatte attackiert und mit dem Tod bedroht haben. Von Michael Rauhofer-Redl 06.11.2026, 12:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bange Momente für zwei Jugendliche am Donnerstagabend in Wien! Ein 35-jähriger Mann soll am 5. November gegen 21.15 Uhr im Sophienpark in Wien-Neubau völlig unvermittelt auf zwei Mädchen im Alter von 15 und 17 Jahren losgegangen sein. Der Verdächtige hatte laut Angaben der Pressestelle der Landespolizeidirektion Wien eine Holzlatte bei sich und soll versucht haben, die beiden damit zu schlagen.

Die Mädchen ergriffen sofort die Flucht. Doch damit war der Vorfall noch nicht vorbei: Der 35-Jährige soll ihnen die Holzlatte hinterhergeworfen und gedroht haben, sie umzubringen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Mädchen kannten Angreifer nicht

Besonders erschreckend: Laut den beiden Jugendlichen kannten sie den mutmaßlichen Angreifer überhaupt nicht. Auch einen Streit oder eine andere Auseinandersetzung soll es vor der Attacke nicht gegeben haben.

Alarmierte Polizisten der Bereitschaftseinheit Wien konnten den Verdächtigen schließlich anhalten. Doch der Mann, ein bosnischer Staatsbürger, verhielt sich laut Polizei zunehmend aggressiv.

Die Bilder des Tages i ?

1,6 Promille bei Festnahme

Die Situation eskalierte schließlich so weit, dass die Beamten den 35-Jährigen mit Körperkraft festnehmen mussten. Dabei wurden Polizisten der Polizeiinspektion Kandlgasse von der Bereitschaftseinheit unterstützt.

Ein Alkovortest brachte schließlich ein deutliches Ergebnis: Der Mann hatte 1,6 Promille Alkohol im Blut.