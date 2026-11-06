Mann und Frau auf offener Straße in Wien festgenommen

Beamten des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle West, Gruppe Prinner, ist es nach umfangreichen Ermittlungen gelungen, einen 20-jährigen Mann und eine 47-jährige Frau, beide aus Serbien, auszuforschen, die im Verdacht stehen, zumindest zwei Raubüberfälle auf ältere Menschen begangen zu haben.
Der erste Raubüberfall ereignete sich am 13. Oktober gegen 17:15 Uhr. Dabei wurde eine 62-jährige Frau Opfer der beiden Tatverdächtigen. Am 30. Oktober gegen 22:00 Uhr schlugen die beiden erneut zu und überfielen ein betagtes Ehepaar (81 und 77 Jahre alt). Beide Taten ereigneten sich im Bezirk Ottakring.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand folgten die beiden Tatverdächtigen ihren Opfern jeweils bis in das Stiegenhaus eines Wohngebäudes. Dort sollen sie die betagten Personen mit Schlägen und Tritten attackiert und ihnen anschließend Wertgegenstände, darunter Halsketten, eine Handtasche sowie Bargeld, geraubt haben.
Im Zuge der Ermittlungen konnten die beiden Tatverdächtigen identifiziert werden. Aufgrund der vorliegenden Ermittlungsergebnisse erließ die Staatsanwaltschaft Wien Festnahmeanordnungen gegen beide Personen. Im Rahmen einer gezielten Schwerpunktaktion gelang es den Ermittlern schließlich, die Tatverdächtigen im Bezirk Ottakring zu lokalisieren.
Mit Unterstützung von Observationskräften sowie Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) wurden der 20-Jährige und die 47-Jährige auf offener Straße festgenommen. Beide Tatverdächtigen leisteten bei ihrer Festnahme Widerstand, weshalb die einschreitenden Polizisten Körperkraft anwenden mussten.
Bei den anschließenden Vernehmungen verweigerten beide die Aussage. Sie befinden sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam. Weitere Ermittlungen sind im Gange.