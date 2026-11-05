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Filmlocation in der Perfektastraße in Wien-Liesing: Hier flogen die Fäuste.
Filmlocation in der Perfektastraße in Wien-Liesing: Hier flogen die Fäuste.
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Am Filmset in Liesing

Schlägerei bei Hochzeits-Dreh: Mann kam mit Messer

In einer Eventhalle in Liesing wurden Hochzeits-Szenen für eine Doku gefilmt. Der Dreh nahm eine unromantische Wende: Plötzlich flogen die Fäuste.
Von Wien Heute
05.11.2026, 15:17
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Dutzende Trucks mit Equipment und Catering stehen derzeit für einen aufwendigen Filmdreh auf einem Firmengelände in der Perfektastraße in Wien-Liesing. In der angrenzenden Eventhalle werden romantische Szenen für eine Dokumentation gedreht. Am Mittwoch standen Hochzeits-Szenen am Programm der Filmproduktion – dabei gab es laut Polizei sehr unromantische Szenen.

Für die Filmaufnahmen hatte die Produktionsfirma rund 80 bis 90 Personen als Darsteller eingeladen. Doch während der Dreharbeiten gerieten plötzlich mehrere Teilnehmer verbal aneinander.

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Am Parkplatz flogen die Fäuste

Der Streit verlagerte sich anschließlich ins Freie auf einen Parkplatz, dort flogen sofort die Fäuste. Die Männer prügelten wie wild aufeinander ein.

16-Jähriger verletzt

Ein 18-Jähriger versuchte, die Streithähne zu beruhigen. Auch sein 16-jähriger Bruder und ein Freund (16) griffen schlichtend ein. Dabei wurde der jüngere Bruder von einer bislang unbekannten Person mit einem Faustschlag ins Gesicht verletzt.

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Syrer kam mit Messer

Nachdem sich die Situation kurzzeitig beruhigt hatte, eskalierte der Streit erneut. Ein 19-jähriger Syrer kehrte plötzlich mit einem Messer zurück und bedrohte damit den 18-Jährigen, dessen Bruder und den 16-jährigen Freund. Einem Zeugen gelang es schließlich, dem Mann die Waffe abzunehmen.

19-Jähriger festgenommen

Die alarmierte Polizei nahm den 19-Jährigen vorläufig fest. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Als möglicher Auslöser der Auseinandersetzung gilt eine bislang unbekannte Äußerung gegenüber einer Frau.

red, Akt. 05.11.2026, 15:18, 05.11.2026, 15:17
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