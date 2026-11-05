Startseite Wien Chronik
Die Polizei eilte der Frau zu Hilfe.
Die Polizei eilte der Frau zu Hilfe.
Sabine Hertel (Symbolbild)
Beziehungsstreit eskaliert

Sie machte Schluss! Mann verprügelt Ex-Freundin in Wien

Weil sie die Beziehung beendete, soll ein 33-Jähriger seine Ex-Freundin (31) am Mittwoch in Wien brutal attackiert und mit dem Tod bedroht haben.
Von André Wilding
05.11.2026, 11:21
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ein Beziehungsstreit eskalierte am Mittwoch gegen 23.45 Uhr zwischen einer 31-Jährigen und einem 33-Jährigen in der Wiener Landstraße. Auslöser dafür war, dass die Frau die zuvor bestehende Beziehung beendet hatte.

In weiterer Folge begann der Mann plötzlich, die Frau körperlich zu attackieren. Er würgte sie, schlug mehrmals mit seiner Stirn gegen ihren Kopf und drängte sie im Schlafzimmer auf das Bett.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Mit Umbringen bedroht

Der Frau gelang es schließlich, in ein anderes Zimmer zu flüchten. Daraufhin griff der Beschuldigte zu einem Messer und bedrohte sie mit dem Umbringen.

Bist du von Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe

Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555

Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 246 247

Rat auf Draht: 147

Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20

Polizei-Notruf: 133

Hier weiterlesen: Expertin gibt konkrete Tipps: Kontrolle, Eifersucht - wann der Alarm schrillen sollte  >

Die 31-Jährige schaffte es schließlich, die Wohnung fluchtartig zu verlassen, und lief ohne Schuhe zu einer nahegelegenen Polizeiinspektion.

Auch interessant

25 Mordversuche – diese Gewalt-Zahlen erschüttern Wien
Streit eskaliert – Mann attackiert Freundin mehrmals
24-Jähriger verprügelt Freundin, droht ihr mit Messer

Im Gesicht verletzt

Der Beschuldigte konnte noch in der Wohnung angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Frau erlitt bei dem Vorfall Verletzungen im Gesichtsbereich.

wil, 05.11.2026, 11:21
Mehr zum Thema
Gewalt Körperverletzung Drohung Festnahme

Weiterlesen

Weitere Storys
Messer Trennung Beziehung Österreich Wien Landstraße
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote