i Die Polizei eilte der Frau zu Hilfe. Sabine Hertel (Symbolbild) Beziehungsstreit eskaliert Sie machte Schluss! Mann verprügelt Ex-Freundin in Wien Weil sie die Beziehung beendete, soll ein 33-Jähriger seine Ex-Freundin (31) am Mittwoch in Wien brutal attackiert und mit dem Tod bedroht haben. Von André Wilding 05.11.2026, 11:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Beziehungsstreit eskalierte am Mittwoch gegen 23.45 Uhr zwischen einer 31-Jährigen und einem 33-Jährigen in der Wiener Landstraße. Auslöser dafür war, dass die Frau die zuvor bestehende Beziehung beendet hatte.

In weiterer Folge begann der Mann plötzlich, die Frau körperlich zu attackieren. Er würgte sie, schlug mehrmals mit seiner Stirn gegen ihren Kopf und drängte sie im Schlafzimmer auf das Bett.

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Mit Umbringen bedroht

Der Frau gelang es schließlich, in ein anderes Zimmer zu flüchten. Daraufhin griff der Beschuldigte zu einem Messer und bedrohte sie mit dem Umbringen.

Bist du von Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555 Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 246 247 Rat auf Draht: 147 Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20 Polizei-Notruf: 133 Hier weiterlesen: Expertin gibt konkrete Tipps: Kontrolle, Eifersucht - wann der Alarm schrillen sollte >

Die 31-Jährige schaffte es schließlich, die Wohnung fluchtartig zu verlassen, und lief ohne Schuhe zu einer nahegelegenen Polizeiinspektion.

Im Gesicht verletzt

Der Beschuldigte konnte noch in der Wohnung angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

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Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Frau erlitt bei dem Vorfall Verletzungen im Gesichtsbereich.