i Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) istock Mord-Alarm in Meidling 35-Jähriger tot auf Straße mitten in Wien gefunden Ein 35-Jähriger wurde in Wien-Meidling schwerst verletzt auf der Straße gefunden, er starb kurz darauf. Die Polizei geht von Fremdverschulden aus. Von Newsdesk Heute 04.11.2026, 17:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 35-jähriger Mann ist am Mittwochnachmittag in Wien-Meidling mit schweren Verletzungen leblos auf der Straße entdeckt worden.

Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen starb er noch am Fundort. Die Polizei geht von Fremdverschulden aus und ermittelt.

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Hier bekommst du Hilfe In einer akuten Krisen- oder Schocksituation nach einem Todesfall gibt es in Österreich sofortige Unterstützung bei professionellen Hotlines. Diese sind anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Telefonseelsorge: Wähle österreichweit den Notruf 142. Du erreichst hier Tag und Nacht einfühlsame Ansprechpartner, die dir in der Krise zuhören und helfen.

Ö3-Kummernummer: Erreichbar von 16 bis 24 Uhr unter 116 123.

Rat auf Draht: Wenn Kinder oder Jugendliche betroffen sind, ist die Nummer 147 jederzeit erreichbar. Wenn du langfristige Hilfe bei der Trauerbewältigung oder jemanden zum Reden suchst, bieten folgende Stellen in ganz Österreich Unterstützung an: Dachverband Hospiz Österreich, die Plattform Tod und Trauer, die Caritas Trauerbegleitung.

Alarmierte Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling fanden den Mann am 4. November gegen 13.45 Uhr regungslos auf der Straße liegen.

Er wies schwere Verletzungen auf. Reanimationsversuche und die notfallmedizinische Versorgung durch den Rettungsdienst blieben erfolglos. Für den 35-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

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Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Der Ermittlungsbereich Leib und Leben geht aufgrund der vorgefundenen Spuren von Fremdverschulden aus. Derzeit werden Zeugen befragt und Spuren gesichert.

Hintergründe noch unklar

Was genau passiert ist und wie der Mann zu seinen Verletzungen kam, ist derzeit noch offen. Die Polizei machte zunächst keine weiteren Angaben zu den Umständen. Die Ermittlungen laufen.