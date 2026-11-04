Bundesheer: Fast 38 Prozent der Lehrlinge sind Frauen

Das Bundesheer bildet auch Lehrlinge aus! Verteidigungsministerin Klaudia Tanner gab am Mittwoch in Wien den Startschuss für den "Monat der Lehre". Im Checkpoint Mahü auf der Mariahilfer Straße 22-24 in Wien-Neubau können sich Interessierte über die Ausbildungsmöglichkeiten informieren.
Für das Jahr 2027 bietet das Bundesheer österreichweit 120 freie Lehrstellen in rund 40 verschiedenen Lehrberufen an. Gesucht werden unter anderem Kfz-Techniker, Metalltechniker, Tischler sowie Lehrlinge für den Verwaltungsbereich. Derzeit absolvieren insgesamt rund 283 junge Menschen eine Lehre beim Bundesheer. Auffällig: Fast 38 Prozent davon sind Frauen.
"Das Bundesheer ist der größte Arbeitgeber des Bundes. Lehrlinge erhalten hier die Chance, einen interessanten Beruf in einem breit gefächerten Arbeitsumfeld zu erlernen. Damit erschließen sich tolle Karrieremöglichkeiten in verschiedenen Zukunftsbranchen", erklärt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.
Noch bis 30. November präsentieren jeden Mittwoch verschiedene Dienststellen aus ganz Österreich ihre Lehrberufe im Checkpoint "MaHü". Interessierte können sich dabei über die unterschiedlichen Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Zum Auftakt stellten sich Tischler, Sattler und Metalltechniker vor.
Wer sich für eine der 120 Lehrstellen beim Bundesheer interessiert, findet weitere Informationen und Details zur Ausbildung auf der offiziellen Karriereseite des Bundesheeres.