i Monat der Lehre mit Bundesministerin Klaudia Tanner am 04. November 2026 BMLV/BMKÖS/Carina KARLOVITS 120 freie Lehrstellen Bundesheer: Fast 38 Prozent der Lehrlinge sind Frauen Das Bundesheer bildet derzeit 283 Lehrlinge aus, fast 38 Prozent davon sind Frauen. Für 2027 stehen österreichweit 120 Lehrstellen bereit. Von Thomas Peterthalner 04.11.2026, 16:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Bundesheer bildet auch Lehrlinge aus! Verteidigungsministerin Klaudia Tanner gab am Mittwoch in Wien den Startschuss für den "Monat der Lehre". Im Checkpoint Mahü auf der Mariahilfer Straße 22-24 in Wien-Neubau können sich Interessierte über die Ausbildungsmöglichkeiten informieren.

120 Lehrstellen in rund 40 Berufen

Für das Jahr 2027 bietet das Bundesheer österreichweit 120 freie Lehrstellen in rund 40 verschiedenen Lehrberufen an. Gesucht werden unter anderem Kfz-Techniker, Metalltechniker, Tischler sowie Lehrlinge für den Verwaltungsbereich. Derzeit absolvieren insgesamt rund 283 junge Menschen eine Lehre beim Bundesheer. Auffällig: Fast 38 Prozent davon sind Frauen.

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"Bundesheer als größter Arbeitgeber"

"Das Bundesheer ist der größte Arbeitgeber des Bundes. Lehrlinge erhalten hier die Chance, einen interessanten Beruf in einem breit gefächerten Arbeitsumfeld zu erlernen. Damit erschließen sich tolle Karrieremöglichkeiten in verschiedenen Zukunftsbranchen", erklärt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Lehrberufe auf Mahü

Noch bis 30. November präsentieren jeden Mittwoch verschiedene Dienststellen aus ganz Österreich ihre Lehrberufe im Checkpoint "MaHü". Interessierte können sich dabei über die unterschiedlichen Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Zum Auftakt stellten sich Tischler, Sattler und Metalltechniker vor.

Die Bilder des Tages i ?

Wer sich für eine der 120 Lehrstellen beim Bundesheer interessiert, findet weitere Informationen und Details zur Ausbildung auf der offiziellen Karriereseite des Bundesheeres.