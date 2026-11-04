i Die Lebensgefährten wurden vorläufig festgenommen. iStock Eskalation vor Polizeiwache Erst lauter Streit – dann legt sich Paar mit Beamten an Wilde Szenen vor einer Polizeiinspektion in Wien-Penzing: Ein Streit eskalierte, ein Paar ging auf die Beamten los. Eine Polizistin wurde verletzt. Von Newsdesk Heute 04.11.2026, 12:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dienstagnacht kam es zu wilden Szenen in Wien-Penzing. Vor der Polizeiinspektion Leyserstraße gerieten ein Mann und eine Frau gegen 23.30 in einen lautstarken Streit. Durch diesen wurden Beamte auf die beiden aufmerksam.

Die Polizisten konnten herausfinden, dass es sich bei den Streitenden um ein Paar handelt. Als die Beamten versuchten den genauen Sachverhalt zu klären, antwortete der Lebensgefährte der Frau auf keine Fragen. Zudem schrie er laut herum. Auch seine Freundin verhielt sich nicht kooperativ.

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Paar festgenommen

Im weiteren Verlauf wurde der Mann immer aggressiver gegenüber den Beamten. Mehrmaligen Aufforderungen sein strafbares Verhalten einzustellen, kam er nicht nach. Stattdessen ballte der Mann seine Fäuste und ging auf die Polizisten zu.

Daraufhin wurde der Österreicher (39) festgenommen. Im Zuge dessen setzte sich der 39-Jährige allerdings zur Wehr. Auch seine Lebensgefährtin – eine 43-jährige Österreicherin – reagierte aggressiv und versuchte die Festnahme ihres Freundes zu verhindern.

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Schlussendlich klickten auch für die 43-Jährige die Handschellen. Im Zuge der Festnahmen wurde eine Beamtin leicht verletzt. Das Paar wurde auf freiem Fuß angezeigt.