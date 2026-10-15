i Der Schwerverletzte wurde in Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus gebracht. FOTOKERSCHI / MARKUS HAUSER Schlimme Schnittwunde am Hals Dramatische Wiederbelebung! Radfahrer kracht gegen Auto Dramatische Szenen in Linz: Ein Radfahrer (18) krachte gegen ein Auto. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er wiederbelebt werden musste. Von Oberösterreich Heute 15.10.2026, 09:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Es passierte um 18.40 Uhr auf der Stadlerstraße in Richtung Landwiedstraße: Ein 35-jähriger Pkw-Lenker wollte rückwärts einparken. Er setzte den Blinker und blieb vorerst stehen, um Wagen, die hinter ihm fuhren, vorbeizulassen.

Da kam der junge Radler und krachte ungebremst ins Heck des Autos. Der Aufprall war so heftig, dass sich der Teenager eine schwere Schnittwunde am Hals zuzog.

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Ersthelfer und Rotkreuz-Sanitäter versorgten den Verunglückten und führten Wiederbelebungsmaßnahmen durch. Dann wurde er in Begleitung des Notarztes ins Krankenhaus eingeliefert.

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