Dramatische Wiederbelebung! Radfahrer kracht gegen Auto

Es passierte um 18.40 Uhr auf der Stadlerstraße in Richtung Landwiedstraße: Ein 35-jähriger Pkw-Lenker wollte rückwärts einparken. Er setzte den Blinker und blieb vorerst stehen, um Wagen, die hinter ihm fuhren, vorbeizulassen.
Da kam der junge Radler und krachte ungebremst ins Heck des Autos. Der Aufprall war so heftig, dass sich der Teenager eine schwere Schnittwunde am Hals zuzog.
Ersthelfer und Rotkreuz-Sanitäter versorgten den Verunglückten und führten Wiederbelebungsmaßnahmen durch. Dann wurde er in Begleitung des Notarztes ins Krankenhaus eingeliefert.