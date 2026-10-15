i Brenzliger Einsatz für die Feuerwehr beim Brand einer Firma in Nußbach (Bez. Kirchdorf) FOTOKERSCHI (KI-Collage) Dramatischer Löscheinsatz Firma in Flammen! Große Gefahr für Feuerwehrleute Besonders gefährlicher Feuerwehreinsatz: In einem Gewerbetrieb ist Donnerstag früh ein Brand ausgebrochen. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Von Oberösterreich Heute 15.10.2026, 09:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Brand Gewerbe" – gegen 6.00 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein. Schon beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte zeigte sich starke Rauchentwicklung bei einer Tür zum Gebäude.

Dann spitzte sich die Lage dramatisch zu: Es kam zu einer gefährlichen Durchzündung von Rauchgas. Der Atemschutztrupp konnte durch gezielte Löschmaßnahmen eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindern.

Im Anschluss an die Bekämpfung führten die Helfer umfassende Belüftungsmaßnahmen durch. Der betroffene Bereich wurde sorgfältig auf mögliche Glutnester kontrolliert. Auch das Dachgeschoß wurde kontrolliert, um eine unbemerkte Brandausbreitung auszuschließen.

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Umleitung und Stau

Die Löschwasserversorgung erfolgte über einen nahegelegenen Hydranten. Bei dem Einsatz wurde zum Glück niemand verletzt. Die Ursache war vorerst nicht bekannt.

Während der Löschmaßnahmen kam es auf der angrenzenden Adlwanger Straße (L556) zu einem Stau. Die Strecke war im Bereich der Einsatzstelle nur erschwert passierbar, der Verkehr wurde wechselseitig vorbeigeleitet.