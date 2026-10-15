i Die siebenjährige Annalena aus Pfarrkirchen (Bez. Steyr-Land) mit ihren Lebensrettern OÖRK/Sabrina Grillmayr Rotes Kreuz appelliert Annalena (7) wäre fast gestorben – "Jede Sekunde zählt" Ihre Familie reagierte sofort: Annalena (7) erlitt im Sommer einen Atem-Kreislauf-Stillstand. Das Rote Kreuz betont, wie wichtig Erste Hilfe ist. Von Oberösterreich Heute 15.10.2026, 03:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Niemand hatte damit gerechnet, plötzlich zum Lebensretter zu werden: Ihr Opa und ihre Eltern erkannten, dass die Schülerin aus Pfarrkirchen bei Bad Hall (Bez. Steyr-Land) nicht mehr atmete. Sie wählten 144 und begannen sofort mit der Wiederbelebung.

"In Fällen wie diesen zählt jede Sekunde", betont Sanitäter Dietmar Heinzlreiter, der damals im Einsatz war. "Wir können als Rettungsdienst professionelle Hilfe leisten – aber die Zeit bis zu unserem Eintreffen können nur die Menschen vor Ort überbrücken."

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Der Weltreanimationstag morgen, Donnerstag, macht darauf aufmerksam, dass jede und jeder zum Lebensretter werden kann. Das Rote Kreuz OÖ führt jährlich rund 2.900 Erste-Hilfe-Kurse mit etwa 40.000 Teilnehmern durch.

Gerade zu Hause kann das erworbene Wissen entscheidend sein: Rund 80 Prozent der Unfälle passieren im privaten Umfeld.

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„Viele Menschen haben Angst, etwas falsch zu machen. Entscheidend ist aber, überhaupt zu handeln.“ Gottfried Hirz Rotkreuz-Präsident

"Viele Menschen haben Angst, etwas falsch zu machen. Entscheidend ist aber, überhaupt zu handeln", betont Rotkreuz-Präsident Gottfried Hirz. Wer sofort den Notruf wähle und helfe, geben einem Menschen die Chance zu überleben. Infos zum Schulungsangebot findet man auf erstehilfe.at.