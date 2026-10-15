i Angesichts drohenden Hochwassers pocht die Welser SPÖ auf umfassenden Schutz. Daniel Scharinger, Stadt Wels (KI-Collage) Dringend Schutz gefordert "Sandsäcke kein Ersatz" – Angst vor nächstem Hochwasser Das Wetter wird extremer, die nächste Flut kommt bestimmt. Um gewappnet zu sein, wird in einer großen Stadt der Ruf nach umfassendem Schutz laut. Von Oberösterreich Heute 15.10.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Klimakrise schlägt voll durch: Die Ozeane erreichen neue Temperaturrekorde. Das Wetterphänomen El Niño verschärft die Lage zusätzlich – für Fernreisende steigen Hitze-, Unwetter- und Gesundheitsrisiken.

Die bittere Statistik des europäischen Klimadienstes Copernicus: Im September erreichten die globalen Meeres-Oberflächentemperaturen außerhalb der Polargebiete mit durchschnittlich 21,05 Grad Celsius einen neuen Höchstwert für diesen Monat. Der bisherige Rekord aus dem Vorjahr lag bei 20,92 Grad.

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Bericht bis spätestens Ende März

Eine weitere schlimme Folge des Klimawandels: massive Niederschläge. Das ruft die Welser SPÖ auf den Plan: Sie verlangt für Oberösterreichs zweitgrößte Stadt (rund 66.000 Einwohner) konkrete Maßnahmen zu Verbesserung des Hochwasserschutzes und der Starkregenvorsorge.

Die Forderung der Partei: FP-Bürgermeister Andreas Rabl soll dem Gemeinderat bis spätestens Ende März 2027 einen umfassenden Bericht über den Stand der Vorkehrungen sowie einen verbindlichen Zeit- und Umsetzungsplan vorlegen.

"Die Gefährdungen sind bekannt", betont der rote Gemeinderat Johann Reindl-Schwaighofer. Die notwendigen Maßnahmen seien seit langem Gegenstand von Diskussionen. "Jetzt muss endlich gehandelt werden"."

Der Rechnungshof habe bei der Prüfung der Klimaanpassungsmaßnahmen der Stadt Defizite beim Schutz aufgezeigt und empfohlen, vorgesehene Projekte konsequent weiterzuverfolgen. Es brauche nicht noch mehr Ankündigungen, sondern konkrete Entscheidungen, klare Prioritäten und verbindliche Umsetzungsschritte, so Reindl-Schwaighofer.

Besonders kritisch sieht er, dass notwendige Schutzmaßnahmen u.a. an der Verfügbarkeit von Grundstücken scheitern bzw. verzögert würden. "Wenn freiwillige Vereinbarungen nicht zustande kommen, müssen auch die gesetzlich vorgesehenen Möglichkeiten zur Sicherstellung notwendiger Grundstücksrechte geprüft und erforderlichenfalls ausgeschöpft werden."

Die Sicherheit der Bevölkerung müsse Vorrang haben, sagt der Gemeinderat. "Sandsäcke können kein Ersatz für einen wirksamen Hochwasserschutz sein." Natürlich sei Eigenvorsorge sinnvoll. Aber es könne nicht die Antwort der Stadt auf bekannte Gefahren sein, dass sich die Menschen dauerhaft selbst schützen müssten.

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Weitere Maßnahmen entwickeln

Die Flutereignisse der vergangenen Jahrzehnte und vor allem die extremen Niederschläge 2024 hätten deutlich gemacht, welche Gefahren durch Hochwasser und Starkregen entstehen können. Die SPÖ fordert, neben den bereits geplanten Projekten auch die Risiken lokaler Starkregen-Ereignisse systematisch zu untersuchen und weitere Maßnahmen zu entwickeln.

Der SP-Initiativantrag hat vier zentrale Forderungen: Einen umfassenden Bericht über sämtliche geplanten und bereits vorgesehenen Hochwasserschutzmaßnahmen bis 31. März 2027

Einen verbindlichen Zeit- und Umsetzungsplan für die vom Rechnungshof angesprochenen Hochwasserschutzprojekte einschließlich der notwendigen Sicherstellung von Grundstücksrechten

Eine aktuelle Evaluierung der Starkregen- und lokalen Überflutungsrisiken im gesamten Stadtgebiet

Ein konkretes kommunales Handlungsprogramm für Hochwasser- und Starkregenvorsorge mit klaren Prioritäten

Die Stadt Wels habe die Verantwortung, für ihre Bevölkerung bestmöglich vorzusorgen, erklärt Reindl-Schaighofer. "Wer die Hochwassergefahren kennt und trotzdem notwendige Schutzmaßnahmen auf die lange Bank schiebt, handelt verantwortungslos."