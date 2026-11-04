Neue Details zu mysteriösem Todesfall mitten in Wien

Ein 35-Jähriger ist am Mittwochnachmittag mitten in Wien-Meidling tot aufgefunden worden. Aufgrund der Spuren geht die Polizei davon aus, dass der Mann Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.
Passanten entdeckten den regungslosen Mann im Bereich der Kreuzung Bendlgasse/Krichbaumgasse. Als die Einsatzkräfte eintrafen, wies der 35-Jährige schwere Verletzungen auf. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen und notfallmedizinischer Versorgung konnte sein Leben nicht mehr gerettet werden.
Laut Informationen des "Kurier" aus Insiderkreisen soll der Tote italienischer Staatsbürger gewesen sein. Er soll schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers aufgewiesen haben. Auch ein Zusammenhang mit dem Suchtgift-Milieu steht laut der Tageszeitung im Raum. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bislang nicht.
Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Am Fundort werden Spuren gesichert, zudem laufen Zeugenbefragungen. Ob jemand das mutmaßliche Verbrechen beobachtet hat, ist derzeit ebenso unklar wie das mögliche Motiv.