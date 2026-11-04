i In diesem Bereich Ecke Bendlgasse/Krichbaumgasse in Meidling wurde der 35-Jährige leblos aufgefunden. Screenshot Google Maps 35-Jähriger lag auf Straße Neue Details zu mysteriösem Todesfall mitten in Wien Ein 35-Jähriger wurde in Wien-Meidling tot auf offener Straße gefunden. Die Polizei vermutet ein Gewaltverbrechen, eine Spur führt ins Drogenmilieu. Von Newsdesk Heute 04.11.2026, 20:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 35-Jähriger ist am Mittwochnachmittag mitten in Wien-Meidling tot aufgefunden worden. Aufgrund der Spuren geht die Polizei davon aus, dass der Mann Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

Passanten entdeckten den regungslosen Mann im Bereich der Kreuzung Bendlgasse/Krichbaumgasse. Als die Einsatzkräfte eintrafen, wies der 35-Jährige schwere Verletzungen auf. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen und notfallmedizinischer Versorgung konnte sein Leben nicht mehr gerettet werden.

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Spur führt ins Drogenmilieu

Laut Informationen des "Kurier" aus Insiderkreisen soll der Tote italienischer Staatsbürger gewesen sein. Er soll schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers aufgewiesen haben. Auch ein Zusammenhang mit dem Suchtgift-Milieu steht laut der Tageszeitung im Raum. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bislang nicht.

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Polizei sucht nach Zeugen

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Am Fundort werden Spuren gesichert, zudem laufen Zeugenbefragungen. Ob jemand das mutmaßliche Verbrechen beobachtet hat, ist derzeit ebenso unklar wie das mögliche Motiv.