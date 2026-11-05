i Die Polizei rückte am Mittwoch nach Wien-Liesing aus. APA-Images / APA / GEORG HOCHMUTH (Archiv, Symbolbild) Syrer zückte plötzlich Messer Brutale Massenschlägerei bei Filmaufnahmen in Wien Bei Dreharbeiten in Wien mit rund 90 Darstellern eskalierte am Mittwoch eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Die Polizei rückte aus. Von André Wilding 05.11.2026, 11:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Wien-Liesing fanden am 4. November Filmaufnahmen statt. Zu diesem Zweck hat die Produktionsfirma etwa 80 bis 90 Personen eingeladen, welche im Rahmen der Dreharbeiten als Darsteller fungierten.

Im Zuge der laufenden Filmaufnahmen sei es zwischen mehreren Personen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, welche sich in weiterer Folge ins Freie auf einen Parkplatz verlagert habe.

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Dort sei es schließlich zu Handgreiflichkeiten zwischen mehreren bislang unbekannten Personen gekommen. Ein 18-Jähriger habe sich in die Auseinandersetzung eingemischt, um diese zu schlichten.

Mit Messer zurückgekehrt

In weiterer Folge seien dessen Bruder sowie ein Freund auf die Auseinandersetzung aufmerksam geworden und hätten ebenfalls versucht, schlichtend einzugreifen.

Dabei sei der Bruder, ein 16-Jähriger durch einen Faustschlag einer bislang unbekannten Person im Gesichtsbereich verletzt worden.

Nachdem sich die Situation zunächst kurzzeitig beruhigt habe, sei ein Beschuldigter plötzlich mit einem Messer zurückgekehrt und habe den 18-Jährigen, dessen Bruder sowie dessen Freund (16) mit einem Messer bedroht.

Äußerung über Frau als Grund

Einem Zeugen sei es schließlich gelungen, dem Mann das Messer abzunehmen. Die bereits verständigten Polizeibeamten konnten den Beschuldigten, einen 19-Jährigen aus Syrien, vorläufig festnehmen.

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Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Möglicher Auslöser der Auseinandersetzung soll eine bislang unbekannte Äußerung gegenüber einer weiblichen Person gewesen sein.