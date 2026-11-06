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Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.
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Ausweis verweigert

16-Jähriger verliert bei Gefängnis-Kontrolle die Nerven

Wirbel vor einer Justizanstalt in Wien! Ein Syrer soll bei der Einlasskontrolle randaliert und versucht haben, einer Beamtin ins Gesicht zu schlagen.
Von André Wilding
06.11.2026, 12:15
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Polizisten wurden am Donnerstag gegen 10.45 Uhr zu einer Justizanstalt in Wien gerufen, nachdem ein 16-jähriger Jugendlicher aus Syrien randaliert und versucht haben soll, eine Justizwachebeamtin mit der Faust ins Gesicht zu schlagen.

Nach Angaben der Justizwachebeamten soll sich der Jugendliche bei der Einlasskontrolle geweigert haben, an den erforderlichen Sicherheitskontrollen insbesondere der Ausweisleistung mitzuwirken, weshalb ihm der Zutritt zur Justizanstalt verwehrt wurde.

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Aus Gebäude gebracht

Da der 16-Jährige den Anweisungen der Justizwachebeamten nicht Folge leistete, wurde er unter Anwendung von Körperkraft aus dem Gebäude gebracht.

Dabei soll sich der Jugendliche heftig zur Wehr gesetzt und versucht haben, einer Justizwachebeamtin mit der Faust ins Gesicht zu schlagen.

Die Beamtin konnte den Angriff abwehren und den Jugendlichen gemeinsam mit ihren Kollegen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizisten festhalten.

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16-Jähriger ist polizeibekannt

Der wegen zahlreicher strafrechtlicher Delikte bereits amtsbekannte 16-Jährige wurde festgenommen.

Nach seiner Vernehmung wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.

wil, 06.11.2026, 12:15
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